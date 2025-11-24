Putin je neoblomný: Vysiela skryté odkazy pre Západ! Naďalej predvádza svoju silu

MOSKVA - Kým USA a Európa rokujú v Ženeve o spornom americko-ruskom mierovom návrhu, ruský prezident Vladimir Putin volí úplne inú stratégiu: na domácej scéne prezentuje svoj obraz neochvejného vodcu pripraveného pokračovať v boji.
Zatiaľ čo diplomati zo Spojených štátov, európskych krajín a Ukrajiny sedia v Ženeve na urgentnom rokovaní o možnom ukončení vojny, v Moskve prebieha diametrálne opačné divadlo. Vladimir Putin sa snaží navonok demonštrovať rozhodnosť a vojenskú pripravenosť – presne vo chvíli, keď Západ rieši kontroverzný 28-bodový americko-ruský návrh, ktorý európski lídri jednoznačne odmietli.
Podľa britského reportéra Steva Rosenberga (BBC) ide o starostlivo režírovanú prezentáciu moci, ktorá má vyslať Západu jednoduchý odkaz: Rusko nemá v úmysle spomaľovať.
Putin v uniformách: zvolená symbolika namiesto diplomacie
Ako upozornil aj nemecký Focus, ruský prezident sa cez víkend objavil vo vojenskej uniforme v operačnom centre neďaleko frontovej línie. Zábery okamžite zaplavili ruské médiá – presne v duchu obrazu, ktorý chce Kremeľ dlhodobo udržiavať: vodca v teréne, vodca v boji, vodca, ktorý nepoľaví.
„Ten, kto bojuje, zvíťazí“ – transparent, ktorý hovorí sám za seba
Vládny denník Rossiyskaja Gazeta predstavil Putina po boku generálov, pričom dominantou záberu bol veľký transparent so sloganom „Ten, kto bojuje, zvíťazí“. Rosenberg pripomína, že ide o jasný signál: prezident dáva najavo, že vojna sa neskončí kompromisom, ale pokračovaním bojov.
Mediálny naratív dopĺňal aj ruský generálny štáb. Jeho šéf Valerij Gerasimov vyhlásil, že ruské jednotky obsadili ukrajinský Kupiansk – tvrdenie, ktoré Kyjev opakovane odmieta. Ruská interpretácia však funguje ako domáce ospravedlnenie ďalšej eskalácie, balené ako „oslobodzovanie“.
Útok na Zelenského: načasovaný, nie náhodný
Putin sa v posledných dňoch vyjadroval aj k ukrajinskému vedeniu – podľa Rosenberga opäť účelovo.
Nazval ukrajinskú vládu „organizovanou kriminálnou skupinou“ a dodal, že moc v Kyjeve je „uchopená nezákonne“. Samotné obvinenia nie sú nové, no podľa BBC sú dôležité pre kontext: prezident ich zopakoval práve v deň, keď Ukrajina potvrdila, že obdržala americký návrh na mier.
Podľa Rosenberga ide o pokus vyslať Washingtonu odkaz, že by mal na Volodymyra Zelenského ešte viac tlačiť. Zároveň Kremeľ tradične pracuje s názorom o „skorumpovanom Kyjeve“.
Európa hovorí nie: mierový plán USA môže naraziť
Kremľu blízke noviny Iswestija tvrdia, že európske krajiny sa pokúšajú sabotovať rokovania medzi USA, Ruskom, Ukrajinou a prezidentom USA Donaldom Trumpom. Údajne tým vysielajú Trumpovi odstupňovaný signál: Európa nemieni akceptovať dohodu, ktorá nevychádza z jej záujmov.
Pri pohľade na samotný návrh to však nevyzerá ako prekvapenie. Európski predstavitelia už skôr zdôraznili, že o budúcnosti Ukrajiny sa nemôže rozhodovať bez jej účasti – a niektoré požiadavky americko-ruského návrhu sú pre Kyjev podľa diplomatov prakticky neakceptovateľné.