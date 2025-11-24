Pondelok24. november 2025, meniny má Emília, zajtra Katarína

Putin je neoblomný: Vysiela skryté odkazy pre Západ! Naďalej predvádza svoju silu

Vladimir Putin
Vladimir Putin (Zdroj: TASR/Russian Presidential Press Service via AP)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

MOSKVA - Kým USA a Európa rokujú v Ženeve o spornom americko-ruskom mierovom návrhu, ruský prezident Vladimir Putin volí úplne inú stratégiu: na domácej scéne prezentuje svoj obraz neochvejného vodcu pripraveného pokračovať v boji.

Zatiaľ čo diplomati zo Spojených štátov, európskych krajín a Ukrajiny sedia v Ženeve na urgentnom rokovaní o možnom ukončení vojny, v Moskve prebieha diametrálne opačné divadlo. Vladimir Putin sa snaží navonok demonštrovať rozhodnosť a vojenskú pripravenosť – presne vo chvíli, keď Západ rieši kontroverzný 28-bodový americko-ruský návrh, ktorý európski lídri jednoznačne odmietli.

Podľa britského reportéra Steva Rosenberga (BBC) ide o starostlivo režírovanú prezentáciu moci, ktorá má vyslať Západu jednoduchý odkaz: Rusko nemá v úmysle spomaľovať.

Putin v uniformách: zvolená symbolika namiesto diplomacie

Ako upozornil aj nemecký Focus, ruský prezident sa cez víkend objavil vo vojenskej uniforme v operačnom centre neďaleko frontovej línie. Zábery okamžite zaplavili ruské médiá – presne v duchu obrazu, ktorý chce Kremeľ dlhodobo udržiavať: vodca v teréne, vodca v boji, vodca, ktorý nepoľaví.

„Ten, kto bojuje, zvíťazí“ – transparent, ktorý hovorí sám za seba

Vládny denník Rossiyskaja Gazeta predstavil Putina po boku generálov, pričom dominantou záberu bol veľký transparent so sloganom „Ten, kto bojuje, zvíťazí“. Rosenberg pripomína, že ide o jasný signál: prezident dáva najavo, že vojna sa neskončí kompromisom, ale pokračovaním bojov.

Mediálny naratív dopĺňal aj ruský generálny štáb. Jeho šéf Valerij Gerasimov vyhlásil, že ruské jednotky obsadili ukrajinský Kupiansk – tvrdenie, ktoré Kyjev opakovane odmieta. Ruská interpretácia však funguje ako domáce ospravedlnenie ďalšej eskalácie, balené ako „oslobodzovanie“.

Útok na Zelenského: načasovaný, nie náhodný

Putin sa v posledných dňoch vyjadroval aj k ukrajinskému vedeniu – podľa Rosenberga opäť účelovo.

Nazval ukrajinskú vládu „organizovanou kriminálnou skupinou“ a dodal, že moc v Kyjeve je „uchopená nezákonne“. Samotné obvinenia nie sú nové, no podľa BBC sú dôležité pre kontext: prezident ich zopakoval práve v deň, keď Ukrajina potvrdila, že obdržala americký návrh na mier.

Podľa Rosenberga ide o pokus vyslať Washingtonu odkaz, že by mal na Volodymyra Zelenského ešte viac tlačiť. Zároveň Kremeľ tradične pracuje s názorom o „skorumpovanom Kyjeve“.

Európa hovorí nie: mierový plán USA môže naraziť

Kremľu blízke noviny Iswestija tvrdia, že európske krajiny sa pokúšajú sabotovať rokovania medzi USA, Ruskom, Ukrajinou a prezidentom USA Donaldom Trumpom. Údajne tým vysielajú Trumpovi odstupňovaný signál: Európa nemieni akceptovať dohodu, ktorá nevychádza z jej záujmov.

Pri pohľade na samotný návrh to však nevyzerá ako prekvapenie. Európski predstavitelia už skôr zdôraznili, že o budúcnosti Ukrajiny sa nemôže rozhodovať bez jej účasti – a niektoré požiadavky americko-ruského návrhu sú pre Kyjev podľa diplomatov prakticky neakceptovateľné.

Viac o téme: RuskoVladimir PutinUkrajinaMierové rokovanieVolodymyr ZelenskyjOdkaz Západu
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Vladimir Putin
Šokujúce priznanie Putina: Strávil som noc v nemocnici! TOTO bol dôvod
Zahraničné
Vladimir Putin
Putin opäť šokoval: Hovorí sa o ťažkom ochorení! VIDEO Čo to má s rukou?
Zahraničné
Vladimir Putin
Moc Vladimira Putina sa otriasa: TÍTO traja muži ho môžu zvrhnúť z trónu!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Backstage Laura Mercier: Dramatický look a premena Babsy Jagušák krok za krokom podľa make-up artistky
Backstage Laura Mercier: Dramatický look a premena Babsy Jagušák krok za krokom podľa make-up artistky
Feminity TV
Diane Hágerovej to pri výchove detí s Juraškom zaiskrí: Na čom sa dvojica nevie zhodnúť?!
Diane Hágerovej to pri výchove detí s Juraškom zaiskrí: Na čom sa dvojica nevie zhodnúť?!
Prominenti
Andrisová z kreARTivum hovorí o podujatí Prekliati krvou
Andrisová z kreARTivum hovorí o podujatí Prekliati krvou
Správy

Domáce správy

AKTUÁLNE Veľká policajná AKCIA
AKTUÁLNE Veľká policajná AKCIA proti organizovanej skupine! ÚBOK zasahuje na viacerých miestach
Domáce
Sudkyňa Ayše Pružinec Eren.
Združenie sudcov nesúhlasí s výzvou na odstúpenie sudkyne Pružinec Eren z funkcie
Domáce
FOTO Bitcoin vo vážnych problémoch:
Bitcoin vo vážnych problémoch: Veľké ryby sa rozhodli a prišiel PÁD z oblakov, ktorý ešte ZĎALEKA nekončí!
Domáce
SHMÚ vydal výstrahy: Väčšinu Slovenska čaká poľadovica, dážď a silný vietor na horách
SHMÚ vydal výstrahy: Väčšinu Slovenska čaká poľadovica, dážď a silný vietor na horách
Regióny

Zahraničné

Vladimir Putin
Putin je neoblomný: Vysiela skryté odkazy pre Západ! Naďalej predvádza svoju silu
Zahraničné
Ilustračné foto
Belgická vláda sa po mesiacoch rokovaní dohodla na novom rozpočte
Zahraničné
Traja samovražední atentátnici zaútočili
Atentátnici zaútočili na veliteľstvo polovojenskej jednotky v Pakistane
Zahraničné
Bývalý brazílsky prezident Jair
Brazílsky exprezident Bolsonaro tvrdí, že manipulovanie s náramkom na členku spôsobila paranoja
Zahraničné

Prominenti

FOTO Štefan Margita sa objavil
FOTO novej ženy! Margita tri roky po smrti Zagorovej (†75): BOZKY na verejnosti s inou
Domáci prominenti
Aktuálne FOTO vnútri! Lady Gaga
Lady Gaga radikálne ZMENILA IMIDŽ: Platinová blond je minulosťou!
Zahraniční prominenti
Tlačová konferencia Fight Night
Rytmus spôsobil v šou totálny chaos. Diváci mu to dali vyžrať: Máš IQ húpacieho koníka!
Domáci prominenti
Ťažké detstvo Doroty z
Ťažké detstvo Doroty z markizáckej Farmy: Zmlátil moju tehotnú mamu s káblami!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Zázračné bobule z Ázie
Zázračné bobule z Ázie šokovali vedcov: Objav, ktorý môže zmeniť liečbu CUKROVKY! Koniec inzulínových injekcií?
Zaujímavosti
DOBA ĽADOVÁ už o
DOBA ĽADOVÁ už o pár rokov?! Vedci varujú pred mrazivým scenárom, ktorý má zasiahnuť Európu: Mali by sme sa pripraviť?
Zaujímavosti
Kto má pikantnejšie myšlienky
Kto má pikantnejšie myšlienky - muži alebo ženy? Odborníci prišli s JEDNOZNAČNOU odpoveďou! Nežné pohlavie prekvapilo
Zaujímavosti
Cievne metličky na stehnách:
Cievne metličky na stehnách: Prečo vznikajú a ako ich možno odstrániť
vysetrenie.sk

Dobré správy

Slovenský lekár, ktorý spája
Slovenský lekár, ktorý spája medicínu, regeneráciu a kvalitnú výživu: Táto forma vitamínov má pre telo veľký zmysel
plnielanu.sk
FOTO Známa značka ukázala na
Známa značka ukázala na Slovensku výnimočnú stratégiu s cenami: Milión eur dala aj na dobré skutky
Domáce
Robert Dékány, odborník na
Nové typy podvodov útočia aj na Slovákov: Pozor, aby ste neprišli o peniaze aj vy
hashtag.sk
Prekladač Vasco Translator Q1
Podľa čoho si vybrať prekladač jazykov? Zabudnite na aplikácie, toto riešenie pomôže každému
Domáce

Ekonomika

Štart najziskovejšej sezóny sa blíži: Ktoré akcie môžu ťažiť z nákupnej horúčky? Tu je prehľad!
Štart najziskovejšej sezóny sa blíži: Ktoré akcie môžu ťažiť z nákupnej horúčky? Tu je prehľad!
Vianočná výzdoba alebo hazard? Až 16 z 18 reťazí pohorelo v testoch bezpečnosti. Na toto si dajte pozor!
Vianočná výzdoba alebo hazard? Až 16 z 18 reťazí pohorelo v testoch bezpečnosti. Na toto si dajte pozor!
Hľadáte lacnú lyžovačku? Slovensko v TOP 10 nenájdete: Všetky priečky obsadila prekvapivá krajina! (prehľad cien v Európe)
Hľadáte lacnú lyžovačku? Slovensko v TOP 10 nenájdete: Všetky priečky obsadila prekvapivá krajina! (prehľad cien v Európe)
Slovenské firmy, ktoré už neexistujú: Pamätáte si, čomu sa venovali? (kvíz)
Slovenské firmy, ktoré už neexistujú: Pamätáte si, čomu sa venovali? (kvíz)

Varenie a recepty

Moje osvedčené zemiakové knedle – iné nerobím a vždy ich varím vo vode.
Moje osvedčené zemiakové knedle – iné nerobím a vždy ich varím vo vode.
Krémeše na 18 spôsobov: Od klasických až po moderné medové či čokoládové variácie.
Krémeše na 18 spôsobov: Od klasických až po moderné medové či čokoládové variácie.
Ako zdobiť linecké koláčiky? 6 krásnych nápadov ako z cukrárne
Ako zdobiť linecké koláčiky? 6 krásnych nápadov ako z cukrárne
Rady a tipy
Rumová poleva na perníčky: Rýchly recept na sviatočnú delikatesu
Rumová poleva na perníčky: Rýchly recept na sviatočnú delikatesu
Výber receptov

Šport

VIDEO Čo to, Cristiano, gól sezóny? Ronaldo prekonal brankára neskutočnými nožničkami
VIDEO Čo to, Cristiano, gól sezóny? Ronaldo prekonal brankára neskutočnými nožničkami
Ostatné
Bizarnosť nad bizarnosť: Slovenského reprezentanta diskvalifikovali pre prazvláštny dôvod
Bizarnosť nad bizarnosť: Slovenského reprezentanta diskvalifikovali pre prazvláštny dôvod
Ostatné
VIDEO Messi čaroval pred očami slovenského reprezentanta, štvrťfinále sa skončilo debaklom
VIDEO Messi čaroval pred očami slovenského reprezentanta, štvrťfinále sa skončilo debaklom
Slováci v zahraničí
VIDEO Emotívna rozlúčka slovenskej legendy: Kariéru uzavrela dychberúcim úspechom
VIDEO Emotívna rozlúčka slovenskej legendy: Kariéru uzavrela dychberúcim úspechom
Parašport

Auto-moto

Cesty sú zjazdné, na viacerých horských priechodoch je sneh aj poľadovica
Cesty sú zjazdné, na viacerých horských priechodoch je sneh aj poľadovica
Doprava
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
Predstavujeme
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
Klasické testy
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Doprava

Kariéra a motivácia

Nie je hanbou byť neambiciózny: Prečo nepotrebujete veľké ciele na to, aby ste boli šťastní?
Nie je hanbou byť neambiciózny: Prečo nepotrebujete veľké ciele na to, aby ste boli šťastní?
Motivácia a produktivita
Keď práca konečne pôsobí „ľahko“. Prečo sa vibe working stáva novou pracovnou kultúrou v ére AI
Keď práca konečne pôsobí „ľahko“. Prečo sa vibe working stáva novou pracovnou kultúrou v ére AI
Motivácia a inšpirácia
Prečo sa pod tlakom rozhodujeme horšie a ako sa tomu dá vyhnúť
Prečo sa pod tlakom rozhodujeme horšie a ako sa tomu dá vyhnúť
Motivácia a produktivita
Zamestnávateľ vám nepredĺžil zmluvu. Toto urobte ako prvé, ak nechcete skončiť v slepej uličke
Zamestnávateľ vám nepredĺžil zmluvu. Toto urobte ako prvé, ak nechcete skončiť v slepej uličke
Strata práce

Technológie

AKTUÁLNE: Objavili sa tvrdenia, že Gmail mohol vidieť a spracovávať tvoje súkromné správy
AKTUÁLNE: Objavili sa tvrdenia, že Gmail mohol vidieť a spracovávať tvoje súkromné správy
Bezpečnosť
Život na Marse mohol predsa len prežiť dodnes. Vedci majú aj presné miesto, kde sa mohol po celý čas ukrývať
Život na Marse mohol predsa len prežiť dodnes. Vedci majú aj presné miesto, kde sa mohol po celý čas ukrývať
Veda a výskum
Slováci si nevedie pomôcť. Toto je 40 najhorších hesiel, aké používame. Na tomto zozname nechceš nájsť svoje heslo
Slováci si nevedie pomôcť. Toto je 40 najhorších hesiel, aké používame. Na tomto zozname nechceš nájsť svoje heslo
Bezpečnosť
Zlodeji už nechcú Android telefóny. Tento bizarný prípad ukazuje ich hlavnú (ne)výhodu
Zlodeji už nechcú Android telefóny. Tento bizarný prípad ukazuje ich hlavnú (ne)výhodu
Bezpečnosť

Bývanie

Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckym štýlom! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckym štýlom! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!
Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!

Pre kutilov

Domáci elixír, ktorý funguje po stáročia: Posilnite si imunitu fermentovaným cesnakovým medom
Domáci elixír, ktorý funguje po stáročia: Posilnite si imunitu fermentovaným cesnakovým medom
Recepty
Chcete viac tepla za menej peňazí, menej roboty a popol sypať rovno do záhrady? Vyskúšajte tento typ brikiet
Chcete viac tepla za menej peňazí, menej roboty a popol sypať rovno do záhrady? Vyskúšajte tento typ brikiet
Vykurovanie
Babičky mali svoje obľúbené rastliny, a teraz sú späť! 5 retro izboviek, ktoré sú opäť v móde
Babičky mali svoje obľúbené rastliny, a teraz sú späť! 5 retro izboviek, ktoré sú opäť v móde
Izbové rastliny
Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Bezlepkový jedálniček: Ako si ho zostaviť správne, aby nechýbali kľúčové živiny
Chudnutie a diéty
Bezlepkový jedálniček: Ako si ho zostaviť správne, aby nechýbali kľúčové živiny
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Bitcoin vo vážnych problémoch:
Domáce
Bitcoin vo vážnych problémoch: Veľké ryby sa rozhodli a prišiel PÁD z oblakov, ktorý ešte ZĎALEKA nekončí!
AKTUÁLNE Desivá nehoda pri
Domáce
AKTUÁLNE Desivá nehoda pri Košiciach: Čelná zrážka, sedem zranených!
Poľadovica na cestách a
Domáce
Poľadovica na cestách a sneh na diaľnici KOMPLIKUJE dopravu! Po kalamite ďalšia zlá správa: TOTO nám hrozí
Vladimir Putin
Zahraničné
Putin je neoblomný: Vysiela skryté odkazy pre Západ! Naďalej predvádza svoju silu

Ďalšie zo Zoznamu