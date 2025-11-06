Moc Vladimira Putina sa otriasa: TÍTO traja muži ho môžu zvrhnúť z trónu!

MOSKVA - Nové americké sankcie prehlbujú tlak na Moskvu a medzi ruskou elitou rastie nervozita. Politickí pozorovatelia hovoria o troch menách, ktoré by v prípade oslabenia Vladimira Putina mohli prevziať moc v Kremli.
Po ďalšej vlne sankcií zo strany Spojených štátov, ktoré zaviedol prezident Donald Trump, sa v Moskve znovu rozprúdila debata o budúcnosti ruského lídra Vladimira Putina. Americké kroky tentoraz zasiahli ruské ropné giganty Rosnefť a Lukoil – piliere ruskej ekonomiky a zdroj financovania vojny proti Ukrajine.
Putin sám priznal, že následky môžu byť „významné“. Medzi ruskými mocenskými štruktúrami podľa viacerých analytikov rastie tlak a napätie. Podľa britského portálu Express, ktorý citujú viaceré médiá, sa čoraz hlasnejšie hovorí, že v zákulisí prebieha hľadanie nástupcu.
1. Michail Mišustin – technokrat, ktorý môže staviť na diplomaciu
Najväčší favorit je podľa expertov súčasný ruský premiér Michail Mišustin. Má 59 rokov, roky viedol daňovú správu a je považovaný za pragmatika, nie za ideologického vojnového jastraba.
Mišustin sa počas konfliktu sústredil na ekonomické škody spôsobené sankciami zo Západu a podľa analytikov dával najavo, že preferuje stabilitu pred zvyšovaním napätia. Ak by sa dostal na čelo štátu, mohol by uprednostniť rokovania pred ďalšou eskaláciou konfliktu.
2. Sergej Sobjanin – starosta Moskvy so skúsenosťou z kríz
Starosta ruskej metropoly Sergej Sobjanin je ďalším menom, ktoré zaznieva v diskusiách o budúcnosti Kremľa. Má 66 rokov a reputáciu spoľahlivého manažéra.
Viedol Moskvu počas masových protestov, pandémie a čelil aj útokom dronov. Jeho vplyv v hlavnom meste a imidž racionálneho správcu mu podľa prieskumov, na ktoré sa odvoláva Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda, poskytujú pozíciu jedného z najpravdepodobnejších kandidátov na nástupníka.
3. Alexej Ďumin – verný muž z tieňa a favorit bezpečnostných kruhov
Tretím diskutovaným menom je bývalý Putinov osobný ochranca Alexej Ďumin. Má 52 rokov, dlhé roky pôsobil v tajnej službe GRU, viedol región Tula a v súčasnosti zastáva funkciu v Štátnom rade.
Jeho kariéra je spojená s Putinovým mocenským vzostupom a podľa analytikov by mohol byť kompromisným kandidátom pre bezpečnostný aparát a armádu. Podieľal sa aj na anexii Krymu a je vnímaný ako človek lojálny systému.
Elita prepočítava vernosť
Prijatie sankčnej línie zo strany Washingtonu a odmietnutie mierového návrhu, ktorý mal podľa amerických zdrojov prísť z prostredia prezidenta Trumpa, zvýšili nespokojnosť v Kremli. Ruská ekonomika slabne, zdroje na fronte sú pod tlakom a v zákulisí sa podľa pozorovateľov prerátava politická budúcnosť.
Otázka neznie, či Putinovi hrozí výzva – ale kedy a od koho príde.