Desivý útok narkomana: Na ochrankára zaútočil striekačkou, vraj má ťažkú nákazu! TAKTO dopadol bodnutý muž

PRAHA - V nákupnom centre vo Vysočanoch zaútočil narkoman s hepatitídou C na pracovníka ochranky injekčnou striekačkou. Polícia žiada svedkov, ktorí incident natáčali, aby poskytli záznamy.
Krádež potravín, ktorá sa zmenila na útok ihlou
V pražských Vysočanoch sa 15. novembra podvečer odohral incident, ktorý sa začal ako bežná krádež v obchode, no skončil vážnym trestným činom. Podľa informácií, ktoré zverejnil server Novinky.cz a následne aj polícia, pracovník ostrahy zastavil muža prichyteného pri kradnutí potravín.
Situácia sa však rýchlo vyhrotila. Keď sa člen ochranky pokúsil páchateľa zadržať, muž vytiahol inzulínovú injekčnú striekačku a začal si vynucovať útek. Tvrdil, že je nakazený žltačkou typu C a že ochrankára bodne, ak ho nepustia.
Bodnutie do ramena a desivá neistota
Ako uviedol policajný hovorca Jan Daněk pre Novinky.cz, hrozby nezostali len pri slovách. Páchateľ ochrankára skutočne bodol – priamo do bicepsu. Napadnutý muž je teraz odkázaný čakať celé mesiace, či sa vírus hepatitídy C preniesol. Inkubačná doba tejto infekcie môže trvať okolo 90 dní aj dlhšie.
Podľa polície bol útočník skutočne nositeľom žltačky typu C a striekačky používal na aplikáciu drog.
Polícia žiada záznamy. Viacerí si incident natáčali
Vo chvíli útoku sa v pasáži obchodného centra nachádzalo viacero ľudí a niektorí si celú situáciu nahrávali na mobilné telefóny. Pražská polícia ich teraz vyzýva, aby sa ozvali na linku 158 a poskytli videá, ktoré môžu pomôcť pri objasňovaní prípadu.
V príspevku, ktorý policajti zverejnili na Facebooku, uvádzajú, že incident vyšetrujú pre trestné činy vydierania a krádeže. V prípade odsúdenia môže útočník dostať až 12 rokov väzenia.
Recidivista skončil rovno vo väzení
Hoci muža policajti krátko po útoku zadržali, neputoval do vyšetrovacej väzby – zamieril priamo do výkonu trestu za inú majetkovú trestnú činnosť. Ide totiž o 19-krát súdne trestaného recidivistu, ktorý je podľa polície dobre oboznámený s prostredím väzníc.
Vyšetrovanie pokračuje a kriminalisti čakajú aj na nové informácie od potenciálnych svedkov.