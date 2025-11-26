Desivý útok v potravinách: VIDEO Muž fyzicky zaútočil na predavačku! Polícia ho obvinila

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Obvineniu zo zločinu lúpeže čelí 30-ročný muž, ktorý v sobotu (22. 11.) fyzicky zaútočil na predavačku v jednej z predajní v Liptovskom Mikuláši. Informovala o tom v stredu žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.
Podľa polície si muž vyžiadal cigarety a po ich nablokovaní zaútočil päsťou na predavačku. „Dožadoval sa ďalších cigariet a pokúsil sa vybrať hotovosť z pokladne. Po tomto skutku z miesta odišiel na neznáme miesto,“ priblížila polícia.
Do pátrania po páchateľovi boli okamžite nasadené všetky dostupné policajné hliadky. „Policajti z Pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline muža vo veľmi krátkom čase vypátrali a obmedzili na osobnej slobode. Policajný vyšetrovateľ mužovi vzniesol obvinenie za zločin lúpeže a spracoval návrh na jeho väzobné stíhanie,“ dodala polícia.