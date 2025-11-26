Ukrajina súhlasí s UPRAVENÝMI podmienkami USA na ukončenie vojny! ZMENA pri amnestii a ukrajinskej armáde

SAE – Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou je minimálne z jednej strany ukončená. Ukrajinská delegácia súhlasila s podmienkami mieru, ktoré jej predložili Spojené štáty na spoločnom rokovaní v Spojených arabských emirátoch. Podľa najnovších informácií sa už musia doladiť len nejaké detaily.
Ukrajinská delegácia súhlasila s podmienkami USA na ukončenie vojny na Ukrajine. "Ukrajinci súhlasili s mierovou dohodou. Je potrebné už len doladiť niekoľko menších detailov," povedal nemenovaný americký predstaviteľ pre ABC News. Štátny tajomník ministerstva obrany USA Dan Driscoll rokuje od začiatku týždňa s ukrajinskou delegáciou v Spojených arabských emirátoch.
Vyňaté záruky amnestie a koniec obmedzeného počtu pre ukrajinskú armádu
Nová dohoda obsahuje 19-bodový mierový plán, ktorý sa výrazne zúžil oproti predchádzajúcemu, ktorý mal až 28 podmienok prímeria. Tentoraz sa tam už nenachádzajú záruky amnestie zo spáchania trestných činov počas vojny (a/alebo zločiny proti ľudskosti) a USA súhlasili aj so zrušením obmedzeného počtu vojenských zložiek v ukrajinskej armáde.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa už má v týchto chvíľach presúvať do Spojených štátov, kde zrejme príde k oficiálnemu súhlasu z ukrajinskej strany.
Moskva stále čaká
Rusi počas dnešného dňa cez hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova vyhlásili, že stále čakajú na nový návrh dohody pre Ukrajinu. Nie je však jasné, či sa už dostali k novému s 19-timi bodmi. Hovorca americkej armády, podplukovník Jeffrey Tolbert sa ale vyjadril, že "štátny tajomník Driscoll rokuje od pondelka (24. novembra) s ruskou delegáciou o dosiahnutí mieru," pričom poznamenal, že rozhovory prebiehajú dobre a USA sú v tomto smere optimistickí.