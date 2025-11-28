Žiadny mier nebude, zo slov Putina mrazí: Sme pripravení bojovať do posledného Ukrajinca!

BIŠKEK – Upravené mierové plány pre Ukrajinu narazili na tvrdý odpor Ruska. Prezident Vladimir Putin sa počas oficiálnej návštevy Kyrgystanu vyjadril, že Rusi budú pokračovať v bojoch. Desivé je to, že Moskva je podľa neho pripravená na takýto stav. Reagoval tak priamo na vyhlásenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Ruský prezident Vladimir Putin počas oficiálnej cesty v Kyrgystane vydesil celý Západ. Jeho slová o pokračovaní bojov na Ukrajine a pripravenosti armády na takýto stav, doslova desia. Ako píše BBC, Putin najprv obvinil Kyjev, že chce bojovať do posledného Ukrajinca. Jeho reakcia bola priama, keď reagoval, že "Rusko je na to v zásade tiež pripravené".
Ruský prezident ďalej vyhlásil, že na fronte panuje "pozitívna dynamika". Vylúčil akékoľvek mierové jednania až do momentu, pokiaľ ukrajinské jednotky neopustia územia, ktoré si Moskva nárokuje. "Pokiaľ neodídu, dosiahneme to silou našich ozbrojených zložiek," povedal.
Od nárokov neupustia
Rusi si nárokujú ukrajinské oblasti, ktoré anektovali ešte v septembri 2022. Ide o Záporožie, Doneck, Luhansk. Moskva ani jeden región nemá pod plnou kontrolou. Po americkom pláne pre Ukrajinu pribudli aj Donbas a Krym. kyjev na čele s prezidentom Volodymyrom Zelenským od začiatku odmieta akceptovať plán na mier z dielne Bieleho domu. Miernejší "európsky plán" zase nevyhovuje požiadavkám Ruska ani USA.