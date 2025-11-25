Výdavky na cesty maďarského prezidenta Sulyoka nie sú verejné

BUDAPEŠŤ - Kancelária maďarského prezidenta utajuje informácie o výdavkoch na zahraničné cesty prezidenta Tamása Sulyoka s odôvodnením, že je to v záujme národnej bezpečnosti. Upozornil na to v utorok server hvg.hu s poznámkou, že podrobnosti o cestách utajujú päť rokov na základe zákona, ktorý nadobudol účinnosť v júli, informuje spravodajca v Budapešti.
To znamená, že až po skončení funkčného obdobia hlavy štátu sa môže zverejniť, koľko sa minulo na cestovanie, ubytovanie a diéty, konštatoval server. Kancelárie prezidenta sa server hvg.hu pýtal, ktoré miesta v zahraničí Sulyok navštívil, aké boli celkové náklady na zahraničné cesty, kto a koľko ľudí bolo súčasťou delegácie.
Žiadosť o tieto údaje zamietla
Kancelária hlavy štátu však žiadosť o tieto údaje zamietla. V odôvodnení s odvolaním sa na príslušný zákon uviedla: „Zistili sme, že zverejnenie týchto údajov by ohrozovalo presadzovanie zahraničnej politiky a zahraničných hospodárskych záujmov Maďarska, ktoré musí byť chránené voči neoprávnenému vonkajšiemu vplyvu, a ohrozovalo by aj národno-bezpečnostné záujmy krajiny“.
Legislatíva, na ktorú sa kancelária odvoláva, umožňuje utajovanie údajov súvisiacich s cestovaním chránených osôb, za ktoré sa považujú prezident republiky, predseda vlády, minister zodpovedný za zahraničnú politiku a generálny prokurátor.