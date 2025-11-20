Štvrtok20. november 2025, meniny má Félix, zajtra Elvíra

Maďarský prezident Sulyok sa ako veliteľ armády zúčastnil na streľbe i pochode

Tamás Sulyok
Tamás Sulyok (Zdroj: TASR/AP/Noemi Bruzak /MTI)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BUDAPEŠŤ - Maďarský prezident Tamás Sulyok sa ako vrchný veliteľ Maďarských ozbrojených síl (Magyar Honvédség) zúčastnil na streľbe a pochode. Cvičenie sa konalo na vojenskej výcvikovej základni v obci Püspökszilágy v Peštianskej stolici. Hlava štátu to uviedla vo štvrtok v príspevku zverejnenom na Facebooku, informuje spravodajca v Budapešti.

Sulyok zverejnil aj niekoľko fotografií z priebehu výcviku. Prezident strieľal z pištole aj zo samopalu a prezrel si taktickú vojenskú ukážku. Nasledoval šesťkilometrový pochod, ktorý hlava štátu spolu s ďalšími vojakmi absolvovala v daždivom teréne. „Výkon a nadšenie vojakov ma opäť presvedčili o ich pevnom odhodlaní brániť krajinu,“ uzavrel svoj príspevok prezident republiky.

 
 
Viac o téme: MaďarskoPrezidentTamás Sulyok
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Péter Magyar
Ostro sledovaný súboj v Maďarsku: Magyar hlási odpor proti skorumpovanej vláde, Orbán varuje pred chaosom
Zahraničné
Ostré slová Orbána! Trianon
Ostré slová Orbána! Trianon vytvoril neživotaschopné Maďarsko, potrebujeme finančný štít
Zahraničné
Marco Rubio
Je to oficiálne! Maďarsko získalo ročnú výnimku zo sankcií na ruskú ropu a plyn
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Národné divadlo Košice uvádza v premiére operu Snehová kráľovná
Národné divadlo Košice uvádza v premiére operu Snehová kráľovná
Správy
Žilinka po rokovaní mimoriadnej Bezpečnostnej rady SR
Žilinka po rokovaní mimoriadnej Bezpečnostnej rady SR
Správy
SND chystá premiéru inscenácie Prokofievovho baletu Romeo a Júlia
SND chystá premiéru inscenácie Prokofievovho baletu Romeo a Júlia
Správy

Domáce správy

undefined
Pripravte sa na sneženie! Platia výstrahy pred snehom, tvoriť sa môžu aj záveje
Domáce
Prieskum hovorí jasne: Voľby
Prieskum hovorí jasne: Voľby by v novembri vyhralo PS, nasledovali by TIETO strany
Domáce
Boli v nevhodných podmienkach!
Boli v nevhodných podmienkach! Prievidzská veterinárna správa zhabala z chovného zariadenia 277 psov
Domáce
Šokujúci zásah v Prievidzi: Veterinári zachránili 277 psov z nevhodných podmienok v chovnom zariadení
Šokujúci zásah v Prievidzi: Veterinári zachránili 277 psov z nevhodných podmienok v chovnom zariadení
Prievidza

Zahraničné

Prezident USA Donald Trump
Škandál v USA? Trumpa a Vancea nepozvali na pohreb bývalého viceprezidenta Dicka Cheneyho
Zahraničné
'
Britská vláda mohla odvrátiť 23-tisíc úmrtí: Mali zaviesť sorší lockdown počas pandémie COVID-19
Zahraničné
Čínsky prezident si Ťin-pching
Maďarský prezident Sulyok sa ako veliteľ armády zúčastnil na streľbe i pochode
Zahraničné
Margus Tsahkna, estónsky minister
Estónsky minister hrozí: Že je Rusko na kolenách? PRAVDA je omnoho horšia, zostreľujme jeho stíhačky
Zahraničné

Prominenti

Cardi B
Promi mamička pobúrila verejnosť: Z pupočnej šnúry si dala urobiť šperk!
Zahraniční prominenti
Fiki Sulík
Fikimu Sulíkovi rupli NERVY! Odniesla si to známa tvár. Si ŽEBRÁK, odkazuje mu...
Domáci prominenti
Nela Pocisková a Adam
Rozvod?! Nela Pocisková sa ocitla v manželskej kríze: Ja som taká špina! A užívam si to...
Domáci prominenti
Princezná Kate po 2
Princezná Kate po 2 rokoch v spoločnosti: Dojemné stretnutie a... Och, snáď tieto FOTKY neuvidia jej deti!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Poklady pre črevá, krv
Poklady pre črevá, krv aj imunitu: Toto jedzte teraz na jeseň!
vysetrenie.sk
Extravagantná učiteľka pobláznila sociálne
Učiteľka matematiky valcuje internet: Jej VIDEÁ trhajú rekordy a outfity šokujú rodičov! Žiaci nevedia, kam skôr pozerať
Zaujímavosti
Lov v priamom prenose:
Lov v priamom prenose: VIDEO Drsné kosatky vs. odvážny tuleň! Neuveríte, kam sa ukryl pred smrťou
Zaujímavosti
Šokujúca pravda o univerzite
Šokujúca pravda o univerzite v Cambridge: Jej vznik spustila poprava nevinných študentov
dromedar.sk

Dobré správy

Robert Dékány, odborník na
Nové typy podvodov útočia aj na Slovákov: Pozor, aby ste neprišli o peniaze aj vy
hashtag.sk
Prekladač Vasco Translator Q1
Podľa čoho si vybrať prekladač jazykov? Zabudnite na aplikácie, toto riešenie pomôže každému
Domáce
Zvažujete hypotéku aj vy?
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
mojdom.sk
FOTO Lipový med
TEST Vyskúšali sme pravý slovenský med od tohto výrobcu: Potešila nás aj jedna novinka
Domáce

Ekonomika

Budeme si automaticky sporiť na dôchodok aj v treťom pilieri? Európska komisia navrhuje zmeny pre celú úniu!
Budeme si automaticky sporiť na dôchodok aj v treťom pilieri? Európska komisia navrhuje zmeny pre celú úniu!
Jazda korunami stromov je už realitou! Dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty je prejazdný! (foto)
Jazda korunami stromov je už realitou! Dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty je prejazdný! (foto)
V Košiciach spustili národný superpočítač za vyše 20 miliónov: Na čo sa bude Perun používať? (foto)
V Košiciach spustili národný superpočítač za vyše 20 miliónov: Na čo sa bude Perun používať? (foto)
Slováci stále zaostávajú vo finančnom bohatstve: Brzdí nás láska k hotovosti a k nehnuteľnostiam!
Slováci stále zaostávajú vo finančnom bohatstve: Brzdí nás láska k hotovosti a k nehnuteľnostiam!

Varenie a recepty

Tradičný vianočný makový a orechový závin, ktorý je tak dobrý, že nevydrží do ďalšieho dňa.
Tradičný vianočný makový a orechový závin, ktorý je tak dobrý, že nevydrží do ďalšieho dňa.
Drahé maslo? Ušetrite s týmito 10 receptami na vianočné pečivo bez jediného gramu masla.
Drahé maslo? Ušetrite s týmito 10 receptami na vianočné pečivo bez jediného gramu masla.
Ako rozvaľkať linecké cesto bez trhania a lepenia: Overený postup
Ako rozvaľkať linecké cesto bez trhania a lepenia: Overený postup
Rady a tipy
Akú múku na vianočku? Trik, s ktorým bude nadýchaná a jemná
Akú múku na vianočku? Trik, s ktorým bude nadýchaná a jemná
Rady a tipy

Šport

Žreb baráže MS 2026: Slovenskí futbalisti spoznali súpera v semifinále a prípadnom finále!
Žreb baráže MS 2026: Slovenskí futbalisti spoznali súpera v semifinále a prípadnom finále!
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Lopušanová sa rozhodla pre veľkú zmenu: Bude historicky len druhou Európankou, ktorá...
Lopušanová sa rozhodla pre veľkú zmenu: Bude historicky len druhou Európankou, ktorá...
Ženský hokej
Reakcie na žreb, kde odohrá Slovensko baráž o MS? Zväz má na rozhodnutie iba pár dní
Reakcie na žreb, kde odohrá Slovensko baráž o MS? Zväz má na rozhodnutie iba pár dní
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Kosovo pred barážou so Slovenskom srší sebavedomím: Som presvedčený, že prvý krok zvládneme
Kosovo pred barážou so Slovenskom srší sebavedomím: Som presvedčený, že prvý krok zvládneme
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026

Auto-moto

TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
Klasické testy
Úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Kriváňom a Mýtnou otvoria vo štvrtok
Úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Kriváňom a Mýtnou otvoria vo štvrtok
Doprava
TEST: Volkswagen Multivan PHEV 4Motion - Nový univerzál menom Mulťas
TEST: Volkswagen Multivan PHEV 4Motion - Nový univerzál menom Mulťas
Klasické testy
NDS musela toho roku prvýkrát zasahovať pre sneh. Sypače sypali a 20 ton vysypali
NDS musela toho roku prvýkrát zasahovať pre sneh. Sypače sypali a 20 ton vysypali
Doprava

Kariéra a motivácia

Keď firmy nemajú čo skrývať: Prečo je transparentnosť novým magnetom pre uchádzačov
Keď firmy nemajú čo skrývať: Prečo je transparentnosť novým magnetom pre uchádzačov
Prostredie práce
Šokujúca realita: Prečo sa dnes psychicky zrútia aj tí najodolnejší zamestnanci
Šokujúca realita: Prečo sa dnes psychicky zrútia aj tí najodolnejší zamestnanci
Prostredie práce
Darčeky do práce, ktoré prekvapia: Lacné nápady, čo urobia veľkú radosť
Darčeky do práce, ktoré prekvapia: Lacné nápady, čo urobia veľkú radosť
Vzťahy na pracovisku
Ako spoznať svoje kariérne superzbrane a konečne ich využiť naplno
Ako spoznať svoje kariérne superzbrane a konečne ich využiť naplno
Motivácia a produktivita

Technológie

Obávaný ruský „Slncepek“ raketomet dostal nežiadaný upgrade: Proti ukrajinským silám sa ubráni oveľa lepšie
Obávaný ruský „Slncepek“ raketomet dostal nežiadaný upgrade: Proti ukrajinským silám sa ubráni oveľa lepšie
Armádne technológie
AKTUÁLNE: Slovensko zaplavila nová vlna SMS podvodov. Poisťovňa upozorňuje: „Toto nie sú správy od nás!
AKTUÁLNE: Slovensko zaplavila nová vlna SMS podvodov. Poisťovňa upozorňuje: „Toto nie sú správy od nás!
Bezpečnosť
Operátor O2 oslavuje obrovský úspech: Stal sa najväčším operátorom na Slovensku
Operátor O2 oslavuje obrovský úspech: Stal sa najväčším operátorom na Slovensku
Operátori
Je to oficiálne! Poznáme dátum, kedy sa začne s natáčaním amerického Squid Game: Tieto mená sľubujú, že nejde len o spin-off
Je to oficiálne! Poznáme dátum, kedy sa začne s natáčaním amerického Squid Game: Tieto mená sľubujú, že nejde len o spin-off
Filmy a seriály

Bývanie

Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026
K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba
K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
Týmto pravidlám pri praní sme verili dekády, no dnes už neplatia. Ktoré zastarané postupy stále používame?
Týmto pravidlám pri praní sme verili dekády, no dnes už neplatia. Ktoré zastarané postupy stále používame?

Pre kutilov

S prezúvaním to nekončí. Príprava auta na zimu vyžaduje ďalších 6 dôležitých krokov
S prezúvaním to nekončí. Príprava auta na zimu vyžaduje ďalších 6 dôležitých krokov
Údržba a opravy
Zabudnite na tuhé a mastné zemiakové placky! Takto pripravené očaria chrumkavosťou každého
Zabudnite na tuhé a mastné zemiakové placky! Takto pripravené očaria chrumkavosťou každého
Recepty
Drevostavby strácajú výhodu rýchlosti: Moderné murovanie skracuje mokré procesy
Drevostavby strácajú výhodu rýchlosti: Moderné murovanie skracuje mokré procesy
Stavebný materiál
Je AKU reťazová píla iba slabší súrodenec benzínovej píly? Lukáš vám v teste ukáže, či sa vám jej kúpa oplatí
Je AKU reťazová píla iba slabší súrodenec benzínovej píly? Lukáš vám v teste ukáže, či sa vám jej kúpa oplatí
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

3 znamenia zverokruhu, ktoré po 20. novembri spoznajú muža snov: Od tejto chvíle si všímajte tieto signály
Partnerské vzťahy
3 znamenia zverokruhu, ktoré po 20. novembri spoznajú muža snov: Od tejto chvíle si všímajte tieto signály
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Margus Tsahkna, estónsky minister
Zahraničné
Estónsky minister hrozí: Že je Rusko na kolenách? PRAVDA je omnoho horšia, zostreľujme jeho stíhačky
Prieskum hovorí jasne: Voľby
Domáce
Prieskum hovorí jasne: Voľby by v novembri vyhralo PS, nasledovali by TIETO strany
Magda Vášáryová prehovorila o
Domáce
Vášáryová prehovorila o Čaputovej: Útoky na deti ju položili! Povedala mi, že dcéra ešte stále užíva lieky
Je našou povinnosťou načúvať
Domáce
Je našou povinnosťou načúvať mladým, akú krajinu si želajú, uviedol prezident Pellegrini

Ďalšie zo Zoznamu