Maďarský prezident Sulyok sa ako veliteľ armády zúčastnil na streľbe i pochode

Tamás Sulyok (Zdroj: TASR/AP/Noemi Bruzak /MTI)
BUDAPEŠŤ - Maďarský prezident Tamás Sulyok sa ako vrchný veliteľ Maďarských ozbrojených síl (Magyar Honvédség) zúčastnil na streľbe a pochode. Cvičenie sa konalo na vojenskej výcvikovej základni v obci Püspökszilágy v Peštianskej stolici. Hlava štátu to uviedla vo štvrtok v príspevku zverejnenom na Facebooku, informuje spravodajca v Budapešti.
Sulyok zverejnil aj niekoľko fotografií z priebehu výcviku. Prezident strieľal z pištole aj zo samopalu a prezrel si taktickú vojenskú ukážku. Nasledoval šesťkilometrový pochod, ktorý hlava štátu spolu s ďalšími vojakmi absolvovala v daždivom teréne. „Výkon a nadšenie vojakov ma opäť presvedčili o ich pevnom odhodlaní brániť krajinu,“ uzavrel svoj príspevok prezident republiky.