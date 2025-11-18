Maďarský prezident odovzdal brunejskému sultánovi vysoké štátne vyznamenanie

BUDAPEŠŤ - Maďarský prezident Tamás Sulyok odovzdal v utorok v Budapešti sultánovi Bruneja Hassanalovi Bolkiahovi najvyššie maďarské štátne vyznamenanie. Informuje o tom agentúra MTI.
Prvá oficiálna návšteva sultána
Sultána Bruneja pricestoval na prvú oficiálnu návštevu na pozvanie maďarskej hlavy štátu. Sulyok ho prijal v Sándorovom paláci s vojenskými poctami, následne sa konalo plenárne zasadnutie.
Ocenenie za diplomatické zásluhy
Po rokovaní maďarský prezident na návrh premiéra Viktora Orbána udelil sultánovi Veľký kríž Maďarského radu za zásluhy s reťazou a zlatou hviezdou ako „uznanie za jeho obetavú činnosť pri rozvoji maďarsko-brunejských diplomatických, hospodárskych a vzdelávacích vzťahov“.
Sultán Hassanal Bolkiah od roku 1967 vládne ako konzervatívny absolutistický monarcha v na ropu bohatej krajine na ostrove Borneo v juhovýchodnej Ázii. V roku 2014 zaviedol v sultanáte islamské trestné právo šaría.