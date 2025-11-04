Poľský prezident Nawrocki považuje V4 za osvedčený a efektívny formát spolupráce

VARŠAVA - Poľský prezident Karol Nawrocki stredajšou návštevou Slovenska odštartuje turné po krajinách Vyšehradskej štvorky (V4). Hoci pre poľskú vládu nie je prioritou spolupráca v rámci V4, Nawrocki považuje toto stredoeurópske zoskupenie za osvedčený a efektívny formát spolupráce, ktorý by Poľsko malo naďalej využívať. V utorok to podľa agentúry PAP uviedol poradca poľského prezidenta pre medzinárodné záležitosti Marcin Przydacz.
Južný smer bude prioritou Poľska
„Južný smer, s osobitným dôrazom na krajiny Vyšehradskej skupiny, bude kľúčovým bodom diplomatických aktivít prezidenta v nadchádzajúcich týždňoch,“ uviedol Przydacz.
„Existujú určité záujmy, ktoré nás určite spájajú s krajinami V4, najmä v boji proti nadmernej centralizácii a dominancii v rámci EÚ,“ skonštatoval poradca poľského prezidenta. „Musíme budovať aliancie, napríklad v oblasti migračného paktu,“ zdôraznil.
Rozdiely vo vzťahu k Rusku pretrvávajú
Przydacz pripustil, že medzi krajinami V4 pretrvávajú rozdiely v postojoch k Rusku a vojne na Ukrajine. „V medzinárodnej politike nie sú vzťahy definované výlučne tým, čo nás rozdeľuje alebo spája. V našej agende je mnoho spoločných priorít – medzi nimi hospodárska, cezhraničná a energetická bezpečnosť,“ dodal.
Stretnutia s lídrami Slovenska
Poľská hlava štátu sa v stredu v Bratislave stretne s prezidentom Petrom Pellegrinim, premiérom Robertom Ficom a predsedom Národnej rady Richardom Rašim.
Nawrocki koncom novembra navštívi Prahu, kde sa stretne s prezidentom Petrom Pavlom. Absolvuje aj schôdzku s novým českým premiérom, ak sa novej koalícii dovtedy podarí zložiť vládu. Turné po krajinách V4 ukončí v maďarskom Ostrihome na summite hláv štátov V4, po ktorom sa presunie do Budapešti, kde ho prijme prezident Tamás Sulyok a premiér Viktor Orbán.