Sobota15. november 2025, meniny má Leopold, zajtra Agnesa

Ostré slová Orbána! Trianon vytvoril neživotaschopné Maďarsko, potrebujeme finančný štít

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Evan Vucci,Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

GYOR - Maďarský premiér Viktor Orbán sa v sobotu zúčastnil na prvom „protivojnovom mítingu“ v meste Győr. Vo svojom prejave povedal, že Trianonská mierová zmluva vytvorila „neživotaschopné Maďarsko“ a je preto podľa neho potrebné vybudovať „finančný ochranný štít“. Vyzval tiež na ukončenie vojny na Ukrajine vytvorením nového systému európskej bezpečnosti. Píše agentúra MTI.

Trianonská mierová zmluva „nás pripravila o všetko, čo je potrebné na existenciu štátu; vzali nám ropné polia, bane, lesy,“ povedal Orbán. Bez reálnych príjmov podľa maďarského premiéra „zostane len účet v národnej banke“ a preto „Maďarsko potrebovalo a bude potrebovať finančný ochranný štít.“

Trianonská mierová zmluva

Trianonská mierová zmluva vymedzila hranice Maďarska a ďalších štátov vrátane Československa po rozpade Rakúsko-Uhorska v závere prvej svetovej vojny. Ako dôsledok Trianonskej zmluvy zostalo v Maďarsku sedem miliónov z 20,8 milióna obyvateľov predošlého Uhorska. Na dovedna 72 percentách územia bývalého Uhorska vznikli nové štáty a novovzniknuté Maďarsko stratilo aj prístup k moru.

Predseda maďarskej vlády sa v Győre vyjadril aj k vojne na Ukrajine. Ukončiť ju sa podľa neho môže podariť vybudovaním nového systému európskej bezpečnosti, ktorý by garantoval bezpečnosť pre Rusko aj západné štáty. Orbán si myslí, že dosiahnuť to bude možné len pokiaľ bude Európa silná, „pretože Rusi sú vojenský národ a s partnerom sa dohodnú, ak uvidia silu.

Orbán vyhlásil, že Moskva sa cítila ohrozená expanziou NATO po roku 1990 a keď prišla na stôl možnosť pristúpenia Ukrajiny, rozhodla sa tomu zabrániť za každú cenu. To však podľa neho neospravedlňuje Rusov za to, že sa tento cieľ snažia dosiahnuť zabíjaním ľudí, ignorovaním medzinárodného práva a vojenskou inváziou.

Viac o téme: MaďarskoViktor OrbánTrianon
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Spor o ruský plyn
Spor o ruský plyn sa vyostruje! Viktor Orbán hlási žalobu Maďarska na Európsku úniu
Zahraničné
Marco Rubio
Je to oficiálne! Maďarsko získalo ročnú výnimku zo sankcií na ruskú ropu a plyn
Zahraničné
maďarský premiér Viktor Orbán
Maďarská vláda má začať realizovať dohody z Washingtonu: Potvrdil to premiér Orbán
Zahraničné
EÚ trvá na pláne
EÚ trvá na pláne ukončiť dovoz ruskej ropy: Dohoda USA a Maďarska na tom nič nemení
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ashford Castle - jeden z najznámejších a najluxusnejších hradov Írska
Ashford Castle - jeden z najznámejších a najluxusnejších hradov Írska
Cestovanie
Herec Topoľský priznal svoje trampoty: Stratí sa vždy tam, kde je jeho PIATA dcéra ako doma!
Herec Topoľský priznal svoje trampoty: Stratí sa vždy tam, kde je jeho PIATA dcéra ako doma!
Prominenti
Výlov pstruha potočného v potoku Rosinka
Výlov pstruha potočného v potoku Rosinka
Správy

Domáce správy

FOTO Kmec už potichu urobil
Kmec už potichu urobil ĎALŠÍ KROK: Pellegrini hlási, že demisiu mu už doručil, toto je jeho odpoveď!
Domáce
Koalícia sa už dohodla!
Koalícia sa už dohodla! Ide o pozmeňujúci návrh k novele rokovacieho poriadku
Domáce
FOTO Poznáme dátum PRVÉHO SNEHU
Poznáme dátum PRVÉHO SNEHU na Slovensku: Nástrahy číhajú na každom kroku, TOTO neodkladajte na poslednú chvíľu!
Domáce
V Prešove štartuje zimná údržba: Pripravených je 100 ton soli a nonstop linka pre obyvateľov
V Prešove štartuje zimná údržba: Pripravených je 100 ton soli a nonstop linka pre obyvateľov
Prešov

Zahraničné

Ostré slová Orbána! Trianon
Ostré slová Orbána! Trianon vytvoril neživotaschopné Maďarsko, potrebujeme finančný štít
Zahraničné
Ministerstvo zdravotníctva v Gaze
Ministerstvo zdravotníctva v Gaze potvrdilo prijatie 15 tiel Palestínčanov
Zahraničné
Na archívnej snímke z
Trump v primárkach do Kongresu nepodporí svoju niekdajšiu stúpenkyňu Greeneovú: TOTO je dôvod
Zahraničné
Irán zadržal ropný tanker
Irán zadržal ropný tanker v Perzskom zálive: Prepravoval 30-tisíc ton nepovoleného nákladu
Zahraničné

Prominenti

Herec Topoľský priznal svoje
Herec Topoľský priznal svoje trampoty: STRATÍ sa vždy tam, kde je jeho PIATA dcéra ako doma!
Domáci prominenti
Princ Harry a Kate
Šokujúce odhalenia z kráľovského dvora: Medzi Kate a Harrym bola brutálna chémia!
Zahraniční prominenti
Bratislavské módne dni. Na
Nepríjemný návrat z dovolenky: Belohorcová s dcérou skončili na POLÍCII!
Domáci prominenti
Viac FOTO vnútri! Emil Horváth (80) krstil
Emil Horváth (80) krstil svoju knihu: S TOUTO sympatickou ryšavkou je ženatý už 54 rokov!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Zima sa blíži a
Zima sa blíži a váš kotol nie je pripravený? TIETO rady môžu znížiť vaše účty aj zvýšiť komfort
Zaujímavosti
Máte platnú letenku aj
Máte platnú letenku aj pas? Aj tak vás môžu z lietadla VYHODIŤ: Dôvod vás prekvapí! Bezpečnosť alebo diskriminácia?
Zaujímavosti
Ako dobre poznáte svet?
Ako dobre poznáte svet? Otestujte sa v našom cestovateľskom KVÍZE plnom prekvapení!
dromedar.sk
NEUVERITEĽNÝ príbeh za volantom:
NEUVERITEĽNÝ príbeh za volantom: VIDEO Starý vodič zarába milióny a stále jazdí! Jeho dôvod vás dojme k slzám
Zaujímavosti

Dobré správy

Aká otázka v súvislosti
Aká otázka v súvislosti s peniazmi vás zaujíma? Využite teraz jedinečnú možnosť
Domáce
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk

Ekonomika

Miliardári sú v šoku: Pripravuje sa daň, ktorá sa im nebude páčiť!
Miliardári sú v šoku: Pripravuje sa daň, ktorá sa im nebude páčiť!
36 rokov po revolúcii: Uhádnete, koľko stál chlieb či auto pred pádom režimu a ako vyzerali bankovky? (kvíz)
36 rokov po revolúcii: Uhádnete, koľko stál chlieb či auto pred pádom režimu a ako vyzerali bankovky? (kvíz)
Slovensko dostalo ďalšie dôležité vysvedčenie: Ratingová agentúra Fitch reaguje aj na vládnu konsolidáciu!
Slovensko dostalo ďalšie dôležité vysvedčenie: Ratingová agentúra Fitch reaguje aj na vládnu konsolidáciu!
Motoristi, pripravte sa: Nový úsek očakávanej rýchlostnej cesty štartuje už budúci týždeň! (foto)
Motoristi, pripravte sa: Nový úsek očakávanej rýchlostnej cesty štartuje už budúci týždeň! (foto)

Šport

OŠK Trenčianske Stankovce – ŠK Slovan Bratislava: Online prenos zo 4. kola Slovnaft Cupu
OŠK Trenčianske Stankovce – ŠK Slovan Bratislava: Online prenos zo 4. kola Slovnaft Cupu
Slovnaft Cup
Šokujúci výsledok, ktorý obletí svet: Európsky trpaslík vyhral nad severanmi
Šokujúci výsledok, ktorý obletí svet: Európsky trpaslík vyhral nad severanmi
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
V prvom sete prehrávala už 1:5: Úžasný obrat Hrunčákovej, Slovensko vedie nad Švajčiarskom
V prvom sete prehrávala už 1:5: Úžasný obrat Hrunčákovej, Slovensko vedie nad Švajčiarskom
Pohár Billie-Jean Kingovej
Rebecca Šramková – Simona Waltertová: Online z druhej dvojhry zápasu Billie Jean King Cupu
Rebecca Šramková – Simona Waltertová: Online z druhej dvojhry zápasu Billie Jean King Cupu
Pohár Billie-Jean Kingovej

Auto-moto

Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Novinky
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Novinky
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Novinky
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Doprava

Kariéra a motivácia

Kariéra EXPO: Tisíce návštevníkov, špičkoví spíkri a nové príležitosti naprieč Slovenskom
Kariéra EXPO: Tisíce návštevníkov, špičkoví spíkri a nové príležitosti naprieč Slovenskom
KarieraInfo.sk
5 top pracovných ponúk nad 4 000 € mesačne: Kde môžete zarobiť najviac?
5 top pracovných ponúk nad 4 000 € mesačne: Kde môžete zarobiť najviac?
KarieraInfo.sk
Práca snov? Mladí Američania našli dieru na trhu a zarábajú šesťciferné sumy!
Práca snov? Mladí Američania našli dieru na trhu a zarábajú šesťciferné sumy!
Zahraničné
Stabilná práca pre šikovné ruky aj technické hlavy
Stabilná práca pre šikovné ruky aj technické hlavy
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

14 najlepších receptov na plnené košíčky. Tieto vám na vianočnom stole nesmú chýbať!
14 najlepších receptov na plnené košíčky. Tieto vám na vianočnom stole nesmú chýbať!
Zbierka 22 najlepších receptov na chutný obed z kuracieho mäsa
Zbierka 22 najlepších receptov na chutný obed z kuracieho mäsa
Linecké rezy s kokosovým snehom: Krehký vianočný dezert
Linecké rezy s kokosovým snehom: Krehký vianočný dezert
Koláče a torty
Na akej teplote piecť kokosky, aby boli biele, nie spálené
Na akej teplote piecť kokosky, aby boli biele, nie spálené
Rady a tipy

Technológie

Google potichu spustil nástroj, ktorý môže úplne zmeniť spôsob nakupovania. Toto si ľudia okamžite zamilujú
Google potichu spustil nástroj, ktorý môže úplne zmeniť spôsob nakupovania. Toto si ľudia okamžite zamilujú
Umelá inteligencia
Francúzsko po prvýkrát ukázalo jadrovú raketu ASMPA-R, ktorú je možné odpáliť zo stíhačky
Francúzsko po prvýkrát ukázalo jadrovú raketu ASMPA-R, ktorú je možné odpáliť zo stíhačky
Armádne technológie
Tisíce ľudí majú v prehliadači Chrome vírus a vôbec o tom netušia. Tento doplnok z neho okamžite odstráň
Tisíce ľudí majú v prehliadači Chrome vírus a vôbec o tom netušia. Tento doplnok z neho okamžite odstráň
Bezpečnosť
Google mení spôsob, akým Chrome pracuje s notifikáciami: Bude sa ti páčiť, uvidíš totiž menej spamu
Google mení spôsob, akým Chrome pracuje s notifikáciami: Bude sa ti páčiť, uvidíš totiž menej spamu
Android

Bývanie

9 možností na vykurovanie chalúp, ktoré navštevujete len občas. Čo vyhreje priestor hneď a čo má nízku spotrebu?
9 možností na vykurovanie chalúp, ktoré navštevujete len občas. Čo vyhreje priestor hneď a čo má nízku spotrebu?
Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax

Pre kutilov

Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Recepty
Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Dvor a záhrada
S príchodom zimy ohrozujú izbové rastliny tieto 4 problémy! Poradíme vám, ako ich rýchlo vyriešiť
S príchodom zimy ohrozujú izbové rastliny tieto 4 problémy! Poradíme vám, ako ich rýchlo vyriešiť
Izbové rastliny
19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5 dvojíc, ktoré sú najlepšími rodičmi: Ich deti majú vďaka výchove predpoklad stať sa mimoriadne úspešnými
Partnerské vzťahy
5 dvojíc, ktoré sú najlepšími rodičmi: Ich deti majú vďaka výchove predpoklad stať sa mimoriadne úspešnými
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Kmec už potichu urobil
Domáce
Kmec už potichu urobil ĎALŠÍ KROK: Pellegrini hlási, že demisiu mu už doručil, toto je jeho odpoveď!
Poznáme dátum PRVÉHO SNEHU
Domáce
Poznáme dátum PRVÉHO SNEHU na Slovensku: Nástrahy číhajú na každom kroku, TOTO neodkladajte na poslednú chvíľu!
Tragický osud manželov Barbory
Domáce
Tragický osud manželov Barbory a Adama (†36, 40) z Ružinova: Objavili zbraň, skloňuje sa aj NEVERA!
Maroš Žilinka
Domáce
Žilinka prehovoril o vyšetrovaní tragédie na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi: Ide o poslednú fázu!

Ďalšie zo Zoznamu