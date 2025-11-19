Krajiny sú stále ďaleko od uzavretia klimatickej dohody na COP30

BELÉM - Francúzska ministerka ekológie, trvalo udržateľného rozvoja a energetiky Monique Barbutová v stredu vyhlásila, že vlády krajín sveta sú stále ďaleko od dosiahnutia dohody v rámci klimatických rokovaní COP30 v Brazílii. Informuje o tom agentúra AFP.
Dohoda sa dnes neprijme
Brazília v utorok zverejnila návrh dohody v nádeji, že sa krajiny dohodnú na najspornejších bodoch už v stredu, dva dni pred plánovaným ukončením konferencie v Beléme. „Nie, dnes (v stredu) sa rozhodnutie COP neprijme. Nevidím, ako by k tomu mohlo dôjsť,“ povedala Barbutová pre AFP.
„Avšak áno, je tu určitý posun. Stále sme však ďaleko od cieľa, pretože pre nás musí ísť o komplexný balík opatrení,“ povedala Barbutová po koordinačnom stretnutí s európskymi kolegami. Dodala, že je „optimistickejšia“ ako deň predtým.
Text musí preklenúť veľké rozdiely
Text musí preklenúť veľké rozdiely v oblasti finančných záväzkov rozvinutých krajín, jednostranných obchodných opatrení a postupného ukončenia používania fosílnych palív. Nový dokument sa podľa všetkého uverejní v stredu, píše AFP.
Európske krajiny odmietli výzvy rozvojových krajín na zvýšenie svojich záväzkov v oblasti financovania klimatických opatrení. „Neočakávame žiadne zvýšenie financií na adaptáciu,“ povedal írsky minister pre klímu Darragh O'Brien. Utorkový návrh pritom žiadal, aby bohatšie krajiny do roku 2030 či 2035 strojnásobili finančnú pomoc rozvojovým krajinám na ich prispôsobenie sa zmene klímy.