Na summite COP30 v Brazílii vznikol prvý návrh klimatickej dohody

BELÉM - Brazília predložila v utorok prvý návrh dohody na klimatickom summite COP30. Došlo k tomu po predĺžení rokovaní o sporných bodoch, informuje o tom agentúra AFP.
Návrh obsahuje možnosti týkajúce sa najzložitejších otázok, ktoré odzrkadľujú zásadné rozdiely medzi takmer 200 štátmi. Dokument pred finalizáciou ešte čakajú ďalšie úpravy. Deväťstranový materiál s názvom „Global Mutirao“ - odkaz na domorodý koncept zjednotenia sa za spoločným cieľ - vznikol po tom, ako Brazília v pondelok vyzvala delegátov, aby vypracovali do polovice týždňa dohodu.
Text ponecháva otvorené viaceré možnosti v najspornejších záležitostiach, napríklad obchodné opatrenia, financovanie chudobnejších krajín či nedostatočné globálne ciele v oblasti znižovania emisií uhlíka. Rýchle vypracovanie návrhu však podľa pozorovateľov naznačuje, že predsedníctvo COP30 je presvedčené o skorom dosiahnutí výsledku. „Predstavuje to stabilný pokrok v porovnaní s predchádzajúcou verziou. Pravdepodobne ide o jedno z najskorších zverejnení takého jasného textu v nedávnej histórii COP,“ uviedol Li Šuo, klimatický analytik z neziskovej organizácie Asia Society Policy Institute.
Návrh odráža ostré rozdiely medzi koalíciou, ktorá chce plán na postupné ukončenie využívania fosílnych palív, a blokom vedeným ropnými krajinami, ktoré takémuto úsiliu odporujú. Otvára zároveň možnosť hodnotiť národné záväzky v oblasti klímy každý rok namiesto každých päť rokov, aby sa častejšie vyhodnocoval globálny pokrok v znižovaní emisií skleníkových plynov. Takisto navrhuje, aby bohatšie krajiny do roku 2030 či 2035 strojnásobili finančnú pomoc rozvojovým krajinám na ich prispôsobenie sa zmene klímy. Ide pritom o kľúčovú požiadavku chudobnejších krajín.
Dokument poskytuje aj riešenia v oblasti obchodu, keďže Čína tlačí proti „jednostranným“ opatreniam a najmä proti cene uhlíka EÚ na dovoz, píše AFP.