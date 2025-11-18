Pápež Lev XIV. ostro kritizuje svetových lídrov: Zlyhávame v boji proti klimatickým zmenám

VATIKÁN - Pápež Lev XIV. v pondelok skritizoval svetových lídrov za to, že dosiaľ nedokázali spomaliť globálne otepľovanie, a vyzval k razantnejšej reakcii na túto hrozbu. Informujú o tom agentúry Reuters a AFP.
Pápež vyjadril rastúce obavy z klesajúcej medzinárodnej ambície v boji proti klimatickým zmenám a z rastúcich emisií skleníkových plynov, a to desať rokov po prijatí Parížskej dohody. Hlavným cieľom tejto medzinárodnej zmluvy je udržať oteplenie planéty pod hranicou 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predindustriálnou érou.
„Parížska dohoda priniesla skutočný pokrok a naďalej zostáva naším najsilnejším nástrojom na ochranu ľudí a planéty. Musíme však byť úprimní: nie je to dohoda, ktorá zlyháva, ale my zlyhávame v našej reakcii. Zlyháva politická vôľa niektorých,“ vyhlásil pápež vo videu, ktoré premietli na podujatí v rámci Konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (COP30) v brazílskom meste Belém.
Pápež Lev XIV. vyzýva na prijatie konkrétnych opatrení
Lev XIV. upozornil, že jeden z troch ľudí žije v dôsledku klimatických zmien vo veľkom ohrození. „Pre nich nie je klimatická zmena vzdialenou hrozbou a ignorovať týchto ľudí znamená popierať našu ľudskosť,“ doplnil a vyzval na prijatie konkrétnych opatrení. Agentúra AFP pripomína, že pápež od svojho zvolenia v máji tohto roka opakovane žiada vlády, aby zvýšili úsilie na zastavenie klimatických zmien.
Delegáti v Beléme sa snažia do stredy dosiahnuť dohodu o viacerých náročných témach, vrátane financovania opatrení v oblasti klímy a cieľov zníženia emisií, pričom zvyšok programu by mal byť vyriešený do posledného naplánovaného dňa v piatok. Uviedol to predseda tohtoročného summitu André Correa do Lago.