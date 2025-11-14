Na konferencii COP30 sa zúčastňuje viac ako 1600 lobistov z fosílneho sektora

BELÉM - Na konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (COP30) v brazílskom meste Belém sa zúčastňuje viac ako 1600 lobistov z ropného, uhoľného a plynárenského priemyslu. V piatok na to upozornili aktivisti z koalície Kick Big Polluters Out (KBPO - Vykopnite veľkých znečisťovateľov), podľa ktorých počet lobistov výrazne prevyšuje delegácie všetkých zúčastnených krajín s výnimkou Brazílie, ktorá je usporiadateľom. Informuje agentúra DPA a denníka Guardian.
KBPO sa odvoláva na oficiálne dáta OSN, z ktorých vyplýva, že každý 25. účastník COP30 je lobistom fosílneho priemyslu. Najviac sa ich akreditovalo prostredníctvom Medzinárodnej obchodnej komory, Medzinárodnej asociácie obchodovania s emisiami a ropných a plynárenských gigantov ExxonMobil, British Petroleum alebo TotalEnergies.
Podľa analýzy je 164 lobistov akreditovaných priamo prostredníctvom vládnych delegácií a akreditácia asi 600 z nich im umožňuje prístup aj na uzavreté rokovania. V priebehu uplynulých piatich rokov sa podľa aktivistov na podujatiach COP celkovo zúčastnilo viac ako 7000 lobistov zo sektora fosílnych palív. Mimovládna organizácia Transparency International upozorňuje, že vplyv fosílneho sektora môže byť ešte výraznejší, keďže viaceré krajiny ako napríklad Rusko, Tanzánia, Juhoafrická republika alebo Mexiko nezverejňujú podrobnosti o svojich delegátoch.
Cieľ KBPO
Cieľom KBPO je, aby OSN v budúcnosti z klimatických konferencií vylúčila lobistov reprezentujúcich odvetia, ktoré najviac prispievajú k znečisťovaniu planéty a zmene klímy. Podľ KBPO je dôležité, aby neovplyvňovali delegátov za zatvorenými dverami, na chodbách alebo neformálnych stretnutiach. Na konferencii COP28 v Dubaji sa 200 zúčastnených krajín dohodlo, že postupne upustia od používania fosílnych palív. Mnohé štáty však stále plánujú rozšíriť ich používanie.