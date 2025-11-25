Zlepšujú sa vzťahy s Českom? Okamura má navštíviť slovenský parlament

(Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)
BRATISLAVA - Predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomio Okamura má na budúci týždeň navštíviť Národnú radu (NR) SR. Avizoval to podpredseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD). Vníma to ako signál zlepšovania vzájomných vzťahov.
archívne video
Tlačová konferencia Tibora Gašpara: Smer SD Program schôdze NR SR (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)
„Budúci týždeň má namierené na Slovensko do nášho parlamentu na služobnú cestu alebo návštevu nový predseda českej snemovne Okamura s príslušnými funkcionármi. Chcem veriť, že je to tiež jednoznačný signál o tom, že práve na parlamentnej úrovni začneme obnovovať až nadštandardné vzťahy,“ poznamenal. Gašpar verí, že stretnutie bude pozitívne. „A že prinesie konštatáciu, že tie vzťahy sa dostávajú naspäť na nadštandardnú úroveň,“ dodal.