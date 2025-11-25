Utorok25. november 2025, meniny má Katarína, zajtra Kornel

Zbrojársky škandál: Totálne obchádzanie sankcií! Rusi počas vojny vyrábajú slovenské licencované zbrane

Kuracinove zbrane sa objavujú v Rusku, kde si ich dokonca vyrábajú, napriek sankciám. Zobraziť galériu (4)
Kuracinove zbrane sa objavujú v Rusku, kde si ich dokonca vyrábajú, napriek sankciám. (Zdroj: Facebook/Jaro Naď, gettyimages.com)
BRATISLAVA - Slovenské zbrane Grand Power sa napriek sankciám stále objavujú v ruských obchodoch. Výroba prebieha v továrni v Nižnom Novgorode, ktorá získala licenciu ešte pred vypuknutím vojny na Ukrajine. Zbrane boli dizajnované vo fabrike v Slovenskej Ľupči, za ktorou stojí známy konštruktér Jaroslav Kuracina.

Na tieto nové skutočnosti upozornilo Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK). Licencie boli síce v súlade s vtedajšími pravidlami, no do Ruska sa dostali aj zbrane, ktorých vývoz už mal byť zakázaný. Grand Power tvrdí, že s nelegálnymi dodávkami nemá nič spoločné.

Slovenská firma mala v ruskej spoločnosti Fortuna do roku 2021 polovičný podiel. Napriek sankciám pokračovala Fortuna vo výrobe civilných modelov Grand Power a medzi rokmi 2018 až 2021 zaplatila Slovensku 1,6 milióna eur za licencie. Hoci Kuracina opakovane tvrdil, že po roku 2014 museli z ruského trhu odísť, realitou je, že ruské tržby tvorili ešte v roku 2018 približne štvrtinu ich príjmov. Po roku 2022 síce vývoz ustal, no zbrane sa začali objavovať v Rusku cez reexporty.

"Vtedy bola naším hlavným odbytiskom Ruská federácia, kam sme dodávali skoro za pol milióna eur mesačne. Od 2014 sú na ňu uvalené sankcie a embargo na vývoz zbraní, takže sme boli nútení prestať dodávať Rusom a skoro sme skrachovali," citoval portál Kuracinovo stanovisko z novembra pre portál SME. 

U Kuracinu bol ešte v roku 2022 na návšteve vtedajší minister obrany Jaroslav Naď.

Sankcie už nič nezmenili

Medzitým Európska únia postupne sprísňovala sankcie. Po roku 2014 mali výrobcovia zakázané presúvať zbrojnú výrobu do Ruska cez licencie a know-how, no zmluvy uzavreté pred augustom 2014 zostávali výnimkou až do júna 2023. Aj preto ruská Fortuna získala medzi rokmi 2022 a 2024 šesť nových certifikátov na výrobu nesmrtiacich modelov Grand Power. Slovenská firma sa pritom stále domáhala práv na ruskú doménu grandpower.ru, ktorú v spore získala spolu s Fortunou.

Ďalšie zmluvy na pušky a pištole

Popri legálnej výrobe sa však na ruskom trhu objavili aj zbrane dovezené nelegálne. Ruská firma Varyag importovala desiatky pušiek Stribog či pištolí K100, pri ktorých colné dokumenty uvádzajú pôvod zo Slovenska. Grand Power tvrdí, že všetky exporty smerovali výhradne do krajín EÚ a ak sa zbrane do Ruska dostali, museli byť preposlané bez ich vedomia. Jedným z možných medzičlánkov je moldavská štátna zbrojovka Cartuș, spájaná s pašovaním zbraní do Ruska a Bieloruska.

Na ruských sieťach sa pritom objavili aj zábery z výcvikového centra Nikitu Guseva v Stavropoli, kde v roku 2023 pribudli dve pištole zo Slovenska. Centrum sa venuje "vojenskej a vlasteneckej výchove detí" a jeho aktivity otvorene podporujú ruské operácie na Ukrajine. Aj tento nákup preto vyvoláva otázky o tom, ako sa slovenské zbrane mohli v Rusku objaviť napriek prísnym európskym zákazom.

