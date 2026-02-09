USA zadržali ďalší tanker: Plával z Karibiku do Číny, porušil sankcie Trumpa

WASHINGTON - Americké ozbrojené sily zadržali v Indickom oceáne ropný tanker Aquila II po tom, čo ho prenasledovali z Karibiku. V pondelok to oznámilo americké ministerstvo obrany (Pentagón), informujú o tom agentúry Reuters a AFP.
„Loď Aquila II operovala v rozpore s karanténou, ktorú prezident (Donald) Trump vyhlásil pre sankcionované plavidlá v Karibiku. Utekala a my sme ju sledovali,“ uviedol Pentagón na platforme X. „Ministerstvo vojny zabráni nelegálnym aktérom a ich zástupcom v tom, aby sa vzopreli americkej moci v globálnej námornej oblasti,“ dodal Pentagón v príspevku.
Reuters uvádza, že tanker Aquila II odplával z venezuelských vôd začiatkom januára ako súčasť flotily lodí. Podľa údajov venezuelskej spoločnosti PDVSA prevážal asi 700.000 barelov ropy určenej pre Čínu. Väčšina tankerov flotily sa podľa agentúry vrátila do Venezuely alebo bola zadržaná silami USA.
Washington sa snaží kontrolovať produkciu, spracovanie a distribúciu venezuelskej ropy od zadržania exprezidenta Nicolása Madura a jeho manželky americkými silami 3. januára. Trump sa začiatkom januára stretol s predstaviteľmi ropných spoločností, aby diskutovali o investovaní 100 miliárd dolárov do opravy a modernizácie ropného priemyslu Venezuely. Úrady chcú v rámci obnovy použiť financie zo zadržaných tankerov.