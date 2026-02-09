Katastrofa v sudánskom al-Fášire: OSN varuje, že zverstvá sa dali predísť a hrozia aj v Kurdufáne

ŽENEVA - Hrôzy, ktoré sa odohrali v októbri minulého roka v meste al-Fášir v sudánskom Darfúre, predstavujú katastrofu v oblasti ľudských práv, ktorej sa dalo predísť. Vyhlásil to v pondelok vysoký komisár OSN pre ľudské práva (OHCHR) Volker Türk. Zároveň varoval, že k podobnej tragédii môže dôjsť v susednej oblasti Kurdufán. Informuje o tom agentúra AFP.
Türk informoval Radu OSN pre ľudské práva o aktuálnej situácii v al-Fášire a odsúdil hrôzostrašné scény, ktoré nasledovali po tom, ako polovojenské jednotky Sily rýchlej podpory (RSF) rozpútali „vlnu intenzívneho násilia“ po 18 mesiacoch brutálneho obliehania mesta.
Masové obete a útek
„V priebehu niekoľkých dní prišli o život tisíce ľudí a desaťtisíce v strachu utiekli preč,“ povedal. Zdôraznil preto potrebu donútiť zodpovedných, aby niesli následky za svoje činy, a zabezpečiť, aby k takejto situácii už nikdy nedošlo.
Od apríla 2023 pripravil konflikt medzi sudánskou armádou a polovojenskými jednotkami Sily rýchlej podpory (RSF) o život desaťtisíce ľudí, z domovov vyhnal 11 miliónov ďalších a spustil jednu z najhorších humanitárnych kríz na svete.
Svedectvá preživších
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva uviedol, že počas nedávnej návštevy Sudánu počul priame svedectvá preživších násilia v al-Fášire. „Neustále hovorili o masových vraždách a popravách civilistov... ako v meste, tak aj počas úteku ľudí,“ povedal Türk s tým, že počul aj svedectvá o mučení, znásilňovaní a sexuálnom násilí.
Varovania ignorované
Takéto zverstvá sa však podľa jeho slov dali predvídať a dalo sa im zabrániť. Zdôraznil, že jeho úrad „viac ako rok varoval pred rizikom masových zverstiev v obliehanom meste“. Podľa komisárových slov však boli tieto varovania ignorované. Hoci za zločiny spáchané v al-Fášire boli zodpovedné RSF, trval na tom, že medzinárodné spoločenstvo má povinnosť urobiť viac.
„Ak budeme nečinne stáť so založenými rukami, zatiaľ čo armády a ozbrojené skupiny páchajú zločiny, môžeme očakávať len to najhoršie,“ varoval. Dodal, že je v súčasnosti nesmierne znepokojený tým, že k podobným zverstvám môže dôjsť aj v regióne Kurdufán, kde sa boje od dobytia al-Fáširu zintenzívnili.
Türk uviedol, že jeho úrad za dva týždne pred 6. februárom zaznamenal približne 90 zabitých civilistov a 142 zranených pri útokoch dronmi. Útoky, ktoré vykonali RSF aj sudánska armáda, zasiahli konvoj Svetového potravinového programu (WFP), trhy, zdravotnícke zariadenia a obytné štvrte v južnom a severnom Kurdufáne, dodal komisár.