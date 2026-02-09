Taká NECHUŤ tu ešte nebola: Študenti vyjadrujú znepokojenie nad slovenskou politikou, náklad ako NIKDY predtým!

NOVÁ DUBNICA - Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) prijala na svojom zasadnutí v Novej Dubnici viacero uznesení, v ktorých kritizuje stav verejnej diskusie, zasahovanie politiky do škôl aj komunikáciu rezortu školstva so študentmi. Organizácia upozorňuje najmä na negatívne trendy v domácej politike, ktoré podľa nej ovplyvňujú spoločenskú atmosféru aj mladú generáciu.
Študentom je proti srsti vulgárnosť v politike
Študentskí zástupcovia ostro skritizovali spôsob komunikácie časti politických elít. "Študentská rada vysokých škôl dôrazne odsudzuje narastajúci výskyt hrubého, neprimeraného až vulgárneho jazyka vo verejnom priestore zo strany politicky exponovaných osôb," uviedla ŠRVŠ. Podľa nej takéto správanie oslabuje demokratickú diskusiu a znižuje dôveru verejnosti v štátne inštitúcie. ŠRVŠ zároveň upozornila, že normalizácia agresívneho slovníka môže prispievať k radikalizácii spoločnosti, čo sa prejavuje aj medzi mladými ľuďmi.
Študenti zároveň apelovali na politikov, aby zmenili spôsob verejnej komunikácie. "Študentská rada vysokých škôl apeluje na politicky exponované osoby, aby sa zdržali hrubého a vulgárneho jazyka a aktívne prispievali k obnove kultivovanej verejnej diskusie," zdôraznila Študentská rada vysokých škôl. Podľa ŠRVŠ môže súčasná atmosféra prispievať aj k odlivu mladých ľudí do zahraničia.
Politické "monológy" na školách
Organizácia sa vyjadrila aj k vstupom politikov do školského prostredia. ŠRVŠ nesúhlasí s jednostrannými diskusiami politikov na stredných školách. "Študentská rada vysokých škôl je presvedčená, že škola má byť bezpečným priestorom pre rozvoj kritického myslenia, nie miestom politickej agitácie," uviedla ŠRVŠ. Študenti upozornili, že bez pluralitnej diskusie môže ísť o zneužívanie politickej moci voči mladým.
Svoje povedali aj Druckerovi
ŠRVŠ sa dotkla aj komunikácie s Ministerstvom školstva, ktoré podľa nej dlhodobo zanedbáva dialóg so študentskou reprezentáciou. Študenti vyjadrili znepokojenie nad neúčasťou ministra školstva Tomáša Druckera na zasadnutiach organizácie, hoci bol opakovane pozývaný.
Okrem politických tém sa študenti venovali aj odborným otázkam. ŠRVŠ vyzvala rezort školstva na vytvorenie jasných metodických pravidiel pre fungovanie doktorandských škôl a deklarovala pripravenosť spolupracovať na ich tvorbe. Organizácia zároveň prejavila záujem o užšiu spoluprácu s krajskými radami mládeže s cieľom zvýšiť angažovanosť mladých ľudí vo verejnom živote.