Nový Zéland a Austrália zatvorili desiatky škôl pre rizikový azbest

SYDNEY - Na Novom Zélande uzavreli 40 škôl, pretože piesok určený na hranie pre deti a údajne dovezený z Číny obsahuje toxické vlákna azbestu, uviedlo v utorok novozélandské ministerstvo školstva. V Austrálii z rovnakého dôvodu zatvorili vyše 70 škôl v pondelok, píšu o tom agentúry AFP a Reuters.
Nedávne laboratórne testy odhalili, že farebný piesok z Číny určený pre interaktívne hry v škole, obsahuje stopy chryzotilu a tremolitu. Sú to jemne vláknité silikátové minerály technicky označované ako azbest.
Azbest spojený s rakovinou pľúc
Karcinogénny azbest sa v minulosti široko používal v stavebníctve pre výbornú tepelnú odolnosť. Neskoršie štúdie však odhalili jasnú súvislosť medzi rakovinou pľúc a dlhodobou expozíciou vláknam azbestu.
Niekoľko základných a materských škôl v Teritóriu austrálskeho hlavného mesta (ACT) a ďalšiu v Brisbane zatvorili už v piatok po tom, ako Austrálska komisia pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľov (ACCC) v stredu vydala celoštátne nariadenie o stiahnutí produktov dodávaných spoločnosťou Educational Colours. Následne bolo rozšírené aj o ďalšie podobné produkty.
Úrady plánujú čistenie a sanáciu
„V súlade s našimi regulačnými povinnosťami a v záujme bezpečnosti našich študentov, zamestnancov a komunity sme sa rozhodli zatvoriť niektoré školy, v ktorých sa nachádza tento produkt, aby bolo následne možné vykonať posúdenie, čistenie a sanáciu (priestorov),“ uviedli vtedy austrálske úrady.
Riziko vdýchnutia azbestu nízke
Austrálsky úrad pre bezpečnosť výrobkov oznámil, že riziko vdýchnutia vlákien azbestu je nízke. „V súčasnom stave je uvoľňovanie vdychovateľných azbestových vlákien nepravdepodobné, pokiaľ nie je piesok spracovávaný mechanickými spôsobmi, ako je drvenie či mletie,“ uviedol.
Na prípad zareagovalo aj čínske ministerstvo zahraničných vecí. „(Peking) vzal na vedomie príslušné správy... Zaznamenali sme tiež, že miestne austrálske podniky uviedli, že komunikujú s dodávateľmi s cieľom vyriešiť tieto problémy,“ povedala novinárom hovorkyňa čínskeho ministerstva Mao Ning na tlačovej konferencii.