Dráma v materskej škole! Zasahovať musela protiteroristická jednotka

BUDAPEŠŤ - Príslušníci maďarskej protiteroristickej jednotky TEK museli v piatok evakuovať z materskej školy v XV. budapeštianskom obvode 58 detí a 13 dospelých po tom, čo sa na dvor zariadenia dostal muž vyzbrojený nožom. Operačná jednotka TEK páchateľa na mieste zatkla. Nikto zo škôlky nebol vystavený hrozbe a nikto nebol ani zranený, uvádza sa vo vyhlásení Budapeštianskeho policajného riaditeľstva (BRFK).
Polícia po prijatí hlásenia o ozbrojenom mužovi informovala TEK. Okolo 12.30 h muža identifikovali a jednotky TEK spolu s políciou okamžite prijali opatrenia na evakuáciu 58 detí a 13 dospelých zo škôlky, ktorých eskortovali do neďalekého kostola. Budapeštianska polícia počas evakuácie uzavrela okolie.
Vyjednávač TEK kontaktoval muža a komunikoval s ním až dovtedy, kým nezačal spolupracovať. Následne sa vzdal a položil nôž. Operačné jednotky 41-ročného muža spútali a odovzdali polícii, ktorá začala jeho trestné stíhanie.