Kauza nápisov pred školou v Poprade naberá na obrátkach: Po vlne kritiky sa ozvala riaditeľka! Študenti podnikli kroky

POPRAD – Začalo to nápismi na chodníku, skončilo poriadnou kauzou. Reč je popradskej škole, kde mal v piatok rečniť premiér Robert Fico. Pred školou na chodníku sa však ráno objavili hanlivé nápisy na adresu predsedu vlády. Ficova prednáška bola síce nakoniec zrušená, no oheň bol už na streche. Ukázalo sa totiž, že jeden z nápisov je dielom miestneho žiaka Michala, študenta si počas toho, ako písal na chodník, nahrala na video riaditeľka školy. Po chlapca prišla do školy polícia. Riaditeľka, ktorá za nahratie videa čelí vlne kritiky, teraz napísala príhovor, v ktorom sa k celej veci vyjadrila.
Riaditeľka Mária Vojtaššáková vo zverejnenom príhovore uviedla, že incident, ktorý sa odohral pred hlavným vchodom ich školy v piatok 7. novembra, vyvolal vlnu reakcií, otázok, emócií a aj nepravdivých interpretácií. „Naša škola sa nečakane ocitla v centre spoločenskej polarizácie, ktorá presahuje rámec vzdelávania. Mrzí ma, že sa politické názory a postoje dostali až do priestoru, ktorý má byť bezpečným miestom pre rast, dialóg a vzájomný rešpekt,“ uviedla. Zdôraznila, že sa dištancuje od akýchkoľvek politických manipulácií. „Nikdy som nekandidovala za žiadnu politickú stranu, nikdy som nevystupovala v mene žiadnej ideológie. Moja jediná lojalita patrí deťom, kolegom a hodnotám, ktoré škola má stelesňovať,“ tvrdí.
Beseda s predsedom vlády sa mala podľa jej slov uskutočniť z podnetu kancelárie protokolu vlády SR. „Škola pristúpila k tejto situácii zodpovedne – prebehol prieskum medzi rodičmi, na základe ktorého 18 % z nich odhlásilo svoje deti z účasti. Ich rozhodnutie sme plne akceptovali a zabezpečili sme pre týchto žiakov náhradné vyučovanie,“ vysvetlila.
„V ranných hodinách pred plánovanou besedou sa pred školou odohral incident, kde neznámy mladý muž písal vulgarizmy pred hlavný vchod do školy. Privolanie polície zamestnancom školy, v čase, keď som žiadala neznámeho, aby v svojej činnosti nepokračoval, nebolo aktom pomsty, ale reakciou na jeho konanie, ktoré v danom momente vyvolávalo obavy,“ opísala. To, že išlo o ich žiaka, zistili vraj až neskôr. „V tej chvíli som konala ako zodpovedná osoba, nie ako sudca. Zdôrazňujem, že na uvedeného žiaka som trestné oznámenie nepodala,“ povedala. „Zároveň chcem vyzdvihnúť kultivovanú a slušnú formu vyjadrenia názoru skupiny iných našich žiakov. Ich postoj je prejavom zrelosti, rešpektu a schopnosti komunikovať v duchu morálnych hodnôt,“ dodala.
„Rozumiem, že niektorí z Vás majú otázky, možno aj pochybnosti. Rozumiem aj tomu, že mladí ľudia hľadajú spôsoby, ako vyjadriť svoj názor. Ale zároveň verím, že sloboda prejavu má svoje hranice – a že rešpekt k druhým, k verejnému priestoru a k pravidlám spolužitia je základom každej demokratickej spoločnosti,“ uviedla.
Pred Spojenej škole Dominika Tatarku v Poprade sa v piatok objavili nápisy "Fico je zradca" a "Ako chutí Putinov k...". Nápis „Fico je zradca“ napísali pred školou sprejom zrejme ešte v noci zo štvrtka na piatok. Polícia v tomto prípade začala trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovania cudzej veci. Ďalšie odkazy napísal študent Michal. Ten pre denník SME uviedol že si ho pri tom nahrala na video riaditeľka Vojtaššáková. „Hovorila mi, že na mňa podá trestné oznámenie, lebo šírim nenávisť,“ povedal Michal, po ktorého si v piatok počas vyučovania prišli policajti, odviedli ho na výsluch a poslali späť. Podľa jeho slov sa k nemu správali dobre, boli ústretoví. Teraz mu hrozí pokuta 33 eur. Tvrdí, že v piatok ho vypočúvali v súvislosti s nápisom sprejom, o ktorom nič nevedel. "Je to niečo, za čo je reálne človeka stíhať. Z môjho nápisu kriedou na 95 percent žiaden postih nebude,“ povedal.
Študenti a absolventi Spojenej školy zverejnili v sobotu výzvu, v ktorej odmietajú, aby bola ich akademická pôda zneužívaná na politické ciele. „Jeden zo základných princípov demokratického školstva, ktorý považujeme za samozrejmosť, je apolitickosť škôl. My, dolepodpísaní, neakceptujeme uistenie, že debata na takú závažnú tému, akou je zahraničná politika Slovenskej republiky a smerovanie našej krajiny v Európe a vo svete, dokáže zostať politicky neutrálna. Dôvodom je polarizácia spoločnosti, ktorú táto téma spôsobuje a neobjektívnosť pána premiéra Roberta Fica, ktorý verejne nevystupuje ako nezaujatý expert v oblasti medzinárodných vzťahov, ale ako predseda vlády a strany, ktoré zaujímajú konkrétne stanoviská k tejto téme,“ píšu v nej.
Vyjadrili tiež obavy zo zneužitia vzdelávania na propagáciu ideológie a politických cieľov, s čím zásadne nesúhlasia. „Apelujeme na zachovanie nestranného vzdelávacieho prostredia, ktoré ideologicky neovplyvňuje proces kritického a analytického myslenia žiakov. Zároveň vyjadrujeme podporu žiakom, ktorí 7. novembra 2025 v súlade s pravidlami slušného správania vyjadrili svoj individuálny nesúhlas s politikou súčasnej vlády,“ uviedli.
Sám Fico sa k celej veci vyjadril ešte v piatok. V Poprade mal totiž aj iný program – návštevu nemocnice, po ktorej povedal, že o nápisoch pred školou nič nevedel a riaditeľke volal ešte ráno, aby jej oznámil, že sa program mení. "Do Popradu na toto gymnázium nepochybne v krátkom čase prídem," avizoval. Na to, že časť rodičov a študentov s takouto diskusiou nesúhlasí uviedol, že máme demokraciu a ľudia majú rôzne názory.