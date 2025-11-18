Explózia na poľskej železnici: Bola to sabotáž! Putin sa pripravuje na vojnu s NATO, varuje generál

VARŠAVA - Výbuch na železničnej trati Varšava – Lublin, ktorou prúdi vojenská pomoc Ukrajine, spustil v Poľsku najväčší bezpečnostný poplach za posledné roky. Varšava otvorene hovorí o sabotáži a armádny šéf o tom, že Rusko vstúpilo do fázy príprav na vojnu. Bezpečnostné služby už získali prvé stopy.
Poľský generál: Rusko vytvára podmienky na budúcu agresiu
Náčelník generálneho štábu poľskej armády Wiesław Kukuła varuje, že Rusko robí kroky typické pre krajinu pripravujúcu sa na konflikt. Podľa neho chce Moskva rozložiť dôveru Poliakov v štátne inštitúcie a vytvoriť prostredie, ktoré môže neskôr využiť pri útoku.
„Protivník sa začal pripravovať na vojnu. Snaží sa oslabiť dôveru v štátne orgány a zároveň si buduje priestor pre prípadnú agresiu,“ povedal pre denník Rzeczpospolita. Generál situáciu označil za predvojnové obdobie – atmosféru, ktorá podľa neho predchádzala viacerým ozbrojeným konfliktom 20. storočia.
Výbuch na kľúčovej trati: vláda hovorí o sabotáži
Víkendový výbuch poškodil časť trate medzi Varšavou a Lublinom, po ktorej denne prechádzajú desiatky vlakov smerujúcich k ukrajinským hraniciam. Linka je zásadná pre prepravu zbraní a vojenskej techniky.
Premiér Donald Tusk povedal jasne: „Išlo o sabotáž. A nájdeme páchateľov – nech už stoja za útokom ktokoľvek.“ Podľa úradov mal byť cieľom vlak smerujúci z Varšavy do Dęblinu. Výbuch nikomu neublížil.
Spravodajské služby: všetko nasvedčuje ruskej stope
Hovorca ministra povereného koordináciou tajných služieb Jacek Dobrzyński uviedol, že z dostupných informácií „takmer všetko ukazuje na účasť ruských špeciálnych služieb“. Zároveň varoval médiá pred nekontrolovaným preberaním neoverených informácií, pretože Rusko sa podľa neho snaží šíriť dezinformácie a zasievať strach.
Poľská rozhlasová stanica RMF-24 informovala, že vyšetrovateľom sa podarilo získať SIM kartu, ktorá mala slúžiť na odpálenie jednej z dvoch náloží umiestnených na trati. Jedna bomba zlyhala, vďaka čomu sa karta dostala do rúk vyšetrovateľov. Podľa stanice už poznajú meno kupca – či je skutočným páchateľom, zatiaľ nie je isté, no ide o významnú stopu.
Poľská prokuratúra už začala vyšetrovanie pre sabotážne a teroristické činy spáchané v prospech cudzej rozviedky.
„Hrozila katastrofa,“ píšu poľské médiá
Denník Gazeta Wyborcza označil útok za „novú úroveň ruskej diverzie proti Poľsku“.
Podľa novín mohla nastať tragédia s mnohými obeťami, ak by si rušňovodič nevšimol poškodenú koľajnicu.
Ukrajinský námestník ministra zahraničných vecí Andrij Sybiha označil incident za ďalší test reakcie Poľska a NATO na hybridné útoky Ruska.
Trať stráži armáda, prechádza po nej 115 vlakov denne
Minister obrany Władysław Kosiniak-Kamysz potvrdil, že armáda už monitoruje 120 kilometrov trate, ktorá vedie smerom k ukrajinskej hranici. Po údajoch ministerstva infraštruktúry tadiaľ denne prejde približne 115 vlakov.
Poľsko už dlhodobo upozorňuje, že jeho úloha najväčšieho logistického centra pre pomoc Ukrajine zvyšuje riziko, že sa stane cieľom sabotérov. V októbri Varšava informovala o zadržaní osemčlenného skupiny, ktorá mala plánovať útoky v prospech Ruska. Kremeľ všetky obvinenia odmieta.
Kukuła: NATO potrebuje nový model odstrašovania
Generál Kukuła tvrdí, že aliancia sa musí pripraviť na obdobie podobné studenej vojne.
„Musíme investovať do obrany a jasne ukázať, že akýkoľvek útok na Poľsko alebo inú krajinu NATO bude pre agresora veľmi riskantný,“ povedal.
Dodal, že Poľsko má možnosti reagovať symetricky aj asymetricky – záleží len na politickom rozhodnutí.