Mrazivý scenár pre prípad vojny s Ruskom: Unikli detaily tajného plánu! NATO počíta s masívnym presunom státisícov vojakov

BERLÍN – Situácia je vážnejšia, než si mnohí pripúšťajú. Zatiaľ čo politici hovoria o mieri, generáli v tichosti pripravujú Európu na najhoršie. Nemecko vypracovalo gigantický, vyše tisíc-stranový dokument, ktorý mapuje presné kroky pre prípad otvoreného konfliktu s Ruskou federáciou.

Správy, ktoré priniesol renomovaný americký denník The Wall Street Journal, odhaľujú zákulisie príprav NATO na potenciálny konflikt veľkého rozsahu. Nemecko, ako ekonomický a logistický motor Európy, začalo už začiatkom roka 2023 pracovať na tajnom dokumente. Plán, ktorý pripomína temné časy studenej vojny, počíta s tým, že cez Európu sa preženie 800-tisíc vojakov a Nemecko sa stane hlavným vojenským uzlom.

Tento plán nie je len teoretickým cvičením. Je to podrobný manuál na prežitie a obranu, ktorý má dnes už 1 200 strán a neustále sa rozširuje. Jeho hlavným cieľom je pripraviť alianciu na moment, kedy by diplomacia zlyhala.

Nemecko ako obrovský vojenský kruhový objazd

Zabudnite na pokojné diaľnice. Ak by došlo k najhoršiemu, Nemecko by sa zmenilo na kľúčovú tranzitnú krajinu. Plán počíta s tým, že na východné krídlo NATO – teda smerom k hraniciam s Ruskom – by sa muselo v rekordne krátkom čase presunúť až 800-tisíc vojakov z krajín Aliancie.

Nejde však len o ľudí. Presunúť treba tanky, techniku, muníciu a zásoby. Nemeckí plánovači preto detailne mapujú každý prístav, železničný uzol, rieku a diaľnicu. Cieľ je jasný: zabezpečiť, aby sa táto obrovská sila nezasekla v zápche niekde pri Frankfurte, zatiaľ čo na východe by sa bojovalo o prežitie.

Krutá realita: Mosty a cesty sú v dezolátnom stave

Papier znesie všetko, no realita v teréne je iná. Odborníci bijú na poplach, pretože infraštruktúra, ktorá by mala tento nápor zvládnuť, je často v havarijnom stave. Odhaduje sa, že viac ako štvrtina diaľničných mostov v Nemecku potrebuje opravu. Moderné diaľnice sú stavané pre osobné autá, nie pre ťažké vojenské konvoje a prístavy v Severnom a Baltskom mori potrebujú investície v ráde miliárd eur, aby dokázali plniť vojenské účely.

Rok 2029 ako kritický míľnik

Nemeckí predstavitelia a tajné služby pracujú s predpokladom, že Rusko by mohlo byť pripravené zaútočiť na krajiny NATO už v roku 2029. Agresivita Moskvy, sabotáže v Európe a narúšanie vzdušného priestoru sú podľa analytikov jasným signálom, že Kremeľ sa nezastaví len na Ukrajine.

„Cieľom je zabrániť vojne tým, že našim nepriateľom dáme jasne najevo, že ak na nás zaútočia, neuspejú,“ cituje WSJ jedného z autorov plánu. Aby tento plán fungoval, Európa sa musí mentálne vrátiť o 40 rokov dozadu. Plánovači otvorene priznávajú, že sa musia „znova naučiť to, čo zabudli“.

Nemecko chce povolať odborníkov z dôchodku, aby im vysvetlili, ako fungovala logistika počas studenej vojny. Dnešné prísne pravidlá na ochranu dát alebo zdĺhavé verejné obstarávania sú navyše v čase vojny nepoužiteľné a nebezpečné. Berlín si uvedomuje vážnosť situácie a do roku 2029 plánuje naliať do opravy a spevnenia infraštruktúry neuveriteľných 166 miliárd eur. Či to bude stačiť a či sa to stihne včas, ukáže až čas.

 

 

Viac o téme: PlánVojnaPrípravyNemeckoNATO
