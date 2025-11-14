Piatok14. november 2025, meniny má Irma, zajtra Leopold

Šokujúce odhalenie: Ukrajina sa pripravuje na jadrovú katastrofu! Už má pripravené núdzové scenáre

Záporožská jadrová elektráreň
Záporožská jadrová elektráreň (Zdroj: SITA/Russian Defense Ministry Press Service via AP, File)
KYJEV - Kyjev aj Moskva sa navzájom obviňujú z príprav sabotáže v Záporožskej jadrovej elektrárni. Ukrajinskí experti však tvrdia, že na každý možný incident už majú pripravené núdzové postupy.

Obavy rastú: experti modelujú únik radiácie

Ukrajinský portál Glavred priniesol rozhovor s odborníčkou na jadrovú bezpečnosť Olgou Košarnou, ktorá tvrdí, že Rusko môže zvažovať vyvolanie radiačného incidentu v Záporožskej jadrovej elektrárni.

Podľa Košarnej jej kolegovia pripravujú detailné modely šírenia rádioaktívnych látok pre prípad poškodenia reaktora, pričom zohľadňujú počasie aj smer vetra.

„Špecialisti vytvorili mapy možného šírenia radiácie podľa meteorologických podmienok pre každý reaktor. Modely sa pravidelne aktualizujú,“ uviedla.

SVR varuje pred sabotážou údajne zo strany Kyjeva

Ruská zahraničná rozviedka SVR minulý týždeň tvrdila, že sabotáže sa údajne chystá dopustiť Ukrajina. Odborníci sa však zhodujú, že práve takéto vyhlásenia môžu byť zástierkou pre ruskú operáciu, ktorá má vinu zvaliť na Kyjev.

Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) už skôr upozorňoval: „Kremeľ často využíva SVR na šírenie nepodložených obvinení v rámci dezinformačných kampaní. Ich cieľom je oslabiť podporu Ukrajiny a vyvolať pochybnosti o povahe ruských provokácií.“

„Nie je dôvod na paniku“

Košarná však zdôrazňuje, že hoci riziko nemožno ignorovať, obavy verejnosti nie sú na mieste.„Všetky možné scenáre sa zohľadnili. Ruské vyhlásenia sú len ďalším strašiakom na vytváranie informačného tlaku,“ dodala.

Záporožská elektráreň je pod ruskou kontrolou od roku 2022

Rusko obsadilo zariadenie v marci 2022 a odvtedy sa Moskva a Kyjev opakovane navzájom obviňujú z ohrozenia bezpečnosti jadrovej infraštruktúry. Obavy panujú aj v súvislosti s Černobyľskou elektrárňou, ktorú ruská armáda ovládla hneď na začiatku vojny.

Neskôr sa do areálu a jeho okolia podľa ukrajinských úradov niekoľkokrát dostali drony. V októbri vraj útok poškodil elektrické vedenie, ktoré zásobuje chladiace systémy pre vyhorené palivo.

Európa je zatiaľ v bezpečí

Napriek incidentom český Štátny úrad pre jadrovú bezpečnosť na X uvádza, že radiačná situácia v Európe zostáva stabilná a bez odchýlok od normálu, píše TN.cz.

