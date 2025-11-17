AKTUÁLNE Poľsko je na nohách! Výbuch poškodil železnicu: Tusk hovorí o sabotáži

VARŠAVA - Na železničnom úseku medzi Varšavou a Lublinským vojvodstvom došlo podľa premiéra Donalda Tuska k úmyselnému útoku. Explózia poškodila koľaj pri obci Mika a ďalšie narušenie bolo zistené aj neďaleko Lublinu.
Premiér oznamuje: najhorší scenár sa naplnil
Po nedeľnom incidente na železnici medzi Varšavou a Lublinom prišla od poľského premiéra Donalda Tuska jasná správa. Na platforme X uviedol, že vyšetrovanie potvrdilo obavy, ktoré sa spočiatku len ticho šírili: „Na trase Varšava – Lublin, v obci Mika, ide o akt sabotáže. Výbuch nálože poškodil koľaj. Na mieste pracujú služby aj prokurátori. Ďalšie poškodenie bolo objavené na tom istom úseku, bližšie k Lublinu.“
Prvé hlásenie: poškodené trate pri Žyčine
Podľa regionálnej policajnej komandatúry v Radome sa všetko začalo telefonickým oznámením rušňovodiča, ktorý v nedeľu ráno spozoroval nepravidelnosti v okolí obce Życzyn pri stanici PKP Mika. Predbežná obhliadka odhalila zničený úsek koľaje. V krátkom čase sa na miesto dostavili policajné jednotky aj technici.
Našťastie, žiadny z cestujúcich ani členov posádky neutrpel zranenia a vlak bol zastavený včas.
Druhá udalosť: poškodená trakcia pod Puławami
Onet zároveň informoval, že ešte pred potvrdením sabotáže pri Mike sa odohral ďalší incident – tentoraz neďaleko Puław. Neznámy páchateľ poškodil trakčné vedenie, pričom nie je jasné, či išlo o strhnutie alebo úmyselné odrezanie drôtov. Následkom zásahu sa v jednom z vagónov rozbilo okno.
Hovorkyňa Hlavného veliteľstva polície, inšpektorka Katarzyna Nowak, potvrdila pre Onet, že policajti zasahovali aj na druhom mieste. „Na miesto sme boli privolaní. Zistili sme poškodenie vlakovej súpravy a vzhľadom na predchádzajúci incident sme okamžite informovali prokuratúru,“ uviedla.
Služby preverujú okolnosti, PKP oznamuje obmedzenia
PKP Polskie Linie Kolejowe neskôr doplnili, že technické tímy môžu začať s opravami až po ukončení úkonov polície a vyšetrovateľov. „Po zistení poškodenej koľaje pracujú na mieste služby. Komisii pre železničné nehody pripadne preveriť všetky okolnosti,“ uviedla spoločnosť na portáli X.
Železničná linka Varšava – Lublin je napriek poškodeniu prejazdná, no medzi stanicami Sobolew a Życzyn premávajú vlaky len po jednej koľaji. Očakávané meškania môžu podľa PKP dosahovať približne 10 minút.
Vyšetrovanie pokračuje, bezpečnostné zložky sú v pohotovosti
Služby, polícia, prokuratúra aj ABW pracujú na oboch prípadoch paralelne. Tusk už v nedeľu zdôraznil, že udalosť berú ako prioritu a všetky bezpečnostné zložky majú pokyn postupovať s najvyššou ostražitosťou.