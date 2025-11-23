Predčasné voľby v Republike srbskej: Voliči hľadajú nástupcu odvolaného prezidenta Dodika

SARAJEVO - Voliči v Republike srbskej (RS) v Bosne a Hercegovine (BaH) si v nedeľu v predčasných voľbách volia nového prezidenta. Viac ako 1,2 milióna registrovaných voličov má možnosť vybrať zo šiestich kandidátov nástupcu Milorada Dodika, ktorého odvolali z funkcie. Nový prezident bude vo funkcii menej ako rok, následne sa budú konať ďalšie voľby. Informujú o tom správy agentúr DPA a HINA.
Analytici predpokladajú, že hlavný súboj sa bude odohrávať medzi 63-ročným Sinišom Karanom z Dodikovej Aliancie nezávislých sociálnych demokratov (SNSD) a 56-ročným profesorom Brankom Banušom zo Srbskej demokratickej strany (SDS), ktorý opakovane vznášal obvinenia z korupcie proti Dodikovi a jeho strane. Agentúra DPA však poznamenala, že neexistujú spoľahlivé prieskumy, ktoré by tieto predpoklady analytikov potvrdili.
Volebné miestnosti sú otvorené od 7.00 h do 19.00 h. Predbežné výsledky sa očakávajú už v nedeľu okolo 21.00 h. Centrálna volebná komisia BaH (SIP) oznámila, že otvorených bude 2211 volebných miestností a v teréne bude pôsobiť 139 mobilných tímov. Na priebeh volieb dohliada 639 pozorovateľov. Zvolený kandidát prevezme funkciu prezidenta RS, pričom jeho funkčné obdobie skončí v októbri 2026, keď sa budú konať ďalšie riadne voľby.
Voľby ako test vplyvu Dodika
Dodika odvolali z funkcie prezidenta bosnianskeho štátneho útvaru za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého predstaviteľa OSN pre BaH Christiana Schmidta, ktorý dohliada na implementáciu Daytonskej mierovej dohody z roku 1995 a dodržiavanie právneho rámca v krajine. Odvolací súd v auguste zamietol Dodikovo odvolanie a potvrdil mu zbavenie mandátu prezidenta RS a šesťročný zákaz zastávať politickú funkciu. Parlament RS 18. októbra vymenoval za dočasnú prezidentku Anu Trišičovú-Babičovú.
HINA konštatuje, že nedeľné voľby sú vnímané ako test popularity Dodika po jeho odvolaní z funkcie. AFP taktiež poznamenala, že hlasovanie je vnímané ako kľúčový test podpory pre Dodikovu stranu, ktorá je pri moci takmer dve desaťročia.