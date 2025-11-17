Vojna brzdí podľa Orbána rast ekonomiky, ale sociálnych cieľov sa nevzdáme

BUDAPEŠŤ - Napriek tomu, že vojna na Ukrajine brzdí aj hospodársky rast Maďarska, vláda v Budapešti sa nevzdá svojich sociálnych cieľov vrátane daňových úľav, podpory nového bývania a 14. dôchodku. Na Facebooku to vyhlásil v pondelok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý avizoval prípravu akčného plánu podpory malých a stredných podnikateľov.
Stretnutie s obchodnou komorou
Orbán uviedol, že sa v pondelok stretne s prezidentom Maďarskej obchodnej a priemyselnej komory (MKIK) Elekom Nagyom. „Dnešok bude zaručene dobrý deň pre maďarských malých podnikateľov,“ napísal premiér, podľa ktorého kabinet pripravuje obnovenie dohody o spolupráci medzi MKIK a vládou týkajúcej sa daňovej legislatívy.
Orbán poukázal na vážne finančné dôsledky trojročnej vojny na Ukrajine na maďarské, ale aj na celé európske hospodárstvo. Podľa neho Maďarsko je schopné viesť svoju vlastnú národnú hospodársku politiku nezávislú od Bruselu.
Daňové úľavy pre podnikateľov
K akčnému plánu, ktorý bude 11-bodovou dohodou s maďarskými malými a strednými podnikateľmi, ministerský predseda poznamenal, že sa zníži ich daňové zaťaženie a aj byrokracia. Rozpočtový výpadok spôsobený znížením dane z príjmov právnických osôb bude podľa Orbána kompenzovať vyššia banková daň.