Spor o ruský plyn sa vyostruje! Viktor Orbán hlási žalobu Maďarska na Európsku úniu

BUDAPEŠŤ - V spore o zákaz dovozu ruského plynu podá Maďarsko žalobu proti Európskej únii, vyhlásil v piatok maďarský premiér Viktor Orbán. Informuje o tom agentúra APA.

„Neakceptujeme toto zjavne nezákonné riešenie, ktoré je v rozpore s európskymi hodnotami,“ povedal Orbán. „Obrátime sa na Súdny dvor EÚ,“ dodal v rozhovore pre štátny rozhlas. Napriek ruskej vojne proti Ukrajine, ktorá trvá už takmer štyri roky, je Maďarsko jedným z posledných zostávajúcich spojencov Moskvy v EÚ a naďalej je silne závislé od dovozu energie z Ruska, poznamenala agentúra APA.

V minulosti Budapešť využila svoje právo veta v spoločenstve 27 štátov, aby získala výnimky zo sankcií EÚ zameraných na ruský energetický sektor. V októbri sa členské štáty EÚ dohodli, že do konca roka 2027 postupne ukončia dovoz zemného plynu z Ruska. Podľa diplomatických zdrojov tento krok podporili všetky krajiny s výnimkou Maďarska a Slovenska, uviedla agentúra APA.

Rusko bolo v období január až september tretím najväčším dodávateľom plynu do EÚ

Rusko bolo v období január až september tohto roka tretím najväčším dodávateľom zemného plynu do Európskej únie (EÚ) po Spojených štátoch a Alžírsku. EÚ z Ruska nakúpila plyn v hodnote približne 10,6 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 1,6 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Rusko tak v sledovanom období v cenovom vyjadrení zodpovedalo za 16,1 % plynu dovezeného do európskeho spoločenstva. Informuje o tom agentúra TASS, ktorá sa v piatok odvolala na údaje štatistického úradu EÚ (Eurostat).

Spojené štáty sa najmä vďaka dodávkam skvapalneného zemného plynu (LNG) umiestnili na prvom mieste s podielom 29,5 % v celkovej hodnote 19,4 miliardy eur. Za nimi nasledovalo Alžírsko s dodávkami v hodnote približne 10,6 miliardy eur a s trhovým podielom 16,13 %. Na štvrtom mieste bolo Nórsko s podielom 12,3 % a dodávkami v hodnote 8,1 miliardy eur. Prvú päťku importérov uzavrelo Spojené kráľovstvo, ktoré do EÚ doviezlo plyn v hodnote 4,5 miliardy eur a získalo trhový podiel 7 %.

