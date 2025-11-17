Americký Federálny úrad pre letectvo po skončení shutdownu zrušil nariadenie o obmedzení letov

WASHINGTON - Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) v nedeľu oznámil, že ruší všetky obmedzenia pre komerčné lety, ktoré boli zavedené na 40 veľkých letiskách počas historicky najdlhšieho shutdownu v USA, teda prerušenia financovania federálnych inštitúcií. Informovala o tom agentúra AP.
Šéf FAA Bryan Bedford v spoločnom vyhlásení s ministrom dopravy Seanom P. Duffym uviedol, že letecké spoločnosti môžu obnoviť svoje letové poriadky od pondelka 06.00 h východného času (12.00 h SEČ). FAA zdôvodnila bezprecedentný príkaz na obmedzenie letovej prevádzky obavami o bezpečnosť, keďže počas 43-dňového shutdownu narastal nedostatok personálu v radoch dispečerov.
Nariadenie ovplyvnilo tisíce letov v USA
Nariadenie platilo od 7. novembra a ovplyvnilo tisíce letov v celých USA. Medzi postihnuté letiská patrili aj dôležité uzly v New Yorku, Chicagu, Los Angeles a Atlante. Spočiatku bol počet letov znížený o štyri percentá, neskôr sa zvýšil na šesť percent a v piatok ho FAA opäť znížila na tri percentá.
Redukcia letov dosiahla vrchol 9. novembra, keď letecké spoločnosti z dôvodu nariadenia FAA, pretrvávajúceho nedostatku dispečerov a nepriaznivého počasia v niektorých častiach USA zrušili viac ako 2900 letov.
Dispečeri pracovali bez výplaty, optimizmus rastie
Riadiaci letovej prevádzky patrili medzi federálnych zamestnancov, ktorí museli počas odstávky naďalej pracovať bez platu. Počas shutdownu im nevyplatili dve výplaty. Vedúci predstavitelia leteckých spoločností vyjadrili optimizmus, že prevádzka sa dostane do normálu pred Dňom vďakyvzdania, pripadajúcom v USA na posledný štvrtok v novembri.