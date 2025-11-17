Pondelok17. november 2025, meniny má Klaudia, zajtra Eugen

USA zaútočili v Pacifiku na loď podozrivú z pašovania drog: Zabili 3 pašerákov

Spojené štáty v sobotu opäť zaútočili na loď podozrivú z pašovania drog vo východnom Pacifiku.
Spojené štáty v sobotu opäť zaútočili na loď podozrivú z pašovania drog vo východnom Pacifiku. (Zdroj: X/Southcom)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Spojené štáty v sobotu opäť zaútočili na loď podozrivú z pašovania drog, tentoraz vo východnom Pacifiku. Pri útoku boli zabití traja „narkoteroristi“. Na sieti X to v nedeľu oznámilo Južné velenie amerických ozbrojených síl (SOUTHCOM). Informuje o tom agentúra AFP.

Podľa vyhlásenia, ku ktorému bolo pripojené aj krátke video, sa útok uskutočnil na pokyn ministra obrany Petea Hegsetha. „Tajné služby potvrdili, že plavidlo bolo zapojené do nelegálneho pašovania drog, nachádzalo sa na známej trase obchodovania s drogami a prepravovalo drogy,“ uviedlo Južné velenie s tým, že útok sa uskutočnil v medzinárodných vodách v rámci operácie Južný oštep, ktorú Hegseth oznámil vo štvrtok.

Lietadlová loď v Karibiku

SOUTHCOM krátko predtým uviedlo, že do Karibského mora dorazila úderná skupina lietadlovej lode USS Gerald R. Ford, ktorá zahŕňa aj dva torpédoborce s riadenými strelami a ďalšie podporné plavidlá a lietadlá. Pripojila sa tak k niekoľkým vojnovým lodiam, ktoré sa už nachádzajú v Karibiku.

Americká armáda útočí na údajné lode pašerákov drog od začiatku septembra. Pentagón v nedeľu agentúre DPA potvrdil, že do začiatku minulého týždňa došlo k 20 útokom s celkovým počtom 79 obetí. Washington však nezverejnil dôkazy o tom, že osoby, ktoré boli cieľom útokov, boli skutočne obchodníci s drogami. Kritici považujú tieto útoky za mimosúdne popravy a porušenie medzinárodného práva, píše AFP.

Väčšina zásahov pri Venezuele

Väčšina útokov sa uskutočnila pri pobreží Venezuely, ktorú vláda prezidenta Donalda Trumpa obviňuje z aktívneho napomáhania vývozu drog do Spojených štátov, čím ohrozuje bezpečnosť USA a ich občanov.

Viac o téme: LoďPašeráciUSAPacifikDrogy
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Prezident USA Donald Trump.
Trump vyzval republikánov, aby hlasovali za zverejnenie spisov o Epsteinovi
Zahraničné
Nicolás Maduro
Maduro odsúdil najnovšie vojenské cvičenia USA a Trinidadu a Tobaga
Zahraničné
Dominikánska republika a USA
Dominikánska republika a USA zaistili loď, ktorá údajne pašovala kokaín
Zahraničné
Ilustračné foto
Bulharsko mení správcu Lukoilu: USA predlžujú výnimky zo sankcií
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Odovzdávanie Ceny Antona Srholca 2025
Odovzdávanie Ceny Antona Srholca 2025
Správy
Syn Hablovičovej má len 12 rokov, ona sa už teší na vnúčatá: Dúfam, že…
Syn Hablovičovej má len 12 rokov, ona sa už teší na vnúčatá: Dúfam, že…
Prominenti
Známa cukrárka Petra je single: HĽADÁ MUŽA, ale... Prečo úspešné ženy nemajú šťastie v láske
Známa cukrárka Petra je single: HĽADÁ MUŽA, ale... Prečo úspešné ženy nemajú šťastie v láske
Prominenti

Domáce správy

Aktualizujeme Otrasný začiatok týždňa na
Otrasný začiatok týždňa na cestách: Úsek D1 pri Ilave je ZABLOKOVANÝ, hromadná nehoda a zásah záchranárov!
Domáce
Úspešná rodinná značka zaujala
Úspešná rodinná značka zaujala aj v známej relácii: Slováci teraz môžu využiť špeciálnu zľavu
plnielanu.sk
Zoroslav Kollár
Nová strana Právo na pravdu už mieša karty: Posvietil si na ňu analytik! Zhodnotil, čo od nej môžeme čakať
Domáce
V Dome opatrovateľských služieb v Trenčíne zaviedli stropný zdvihák pre imobilných klientov
V Dome opatrovateľských služieb v Trenčíne zaviedli stropný zdvihák pre imobilných klientov
Regióny

Zahraničné

Prezident USA Donald Trump.
Trump vyzval republikánov, aby hlasovali za zverejnenie spisov o Epsteinovi
Zahraničné
Ilustračné foto
Voliči v Ekvádore v referende odmietli obnovenie amerických vojenských základní
Zahraničné
Pravicový politik José Antonio
O prezidentovi v Čile sa rozhodne v druhom kole medzi Jaraovou a Kastom
Zahraničné
Marco Rubio a Nicolás
USA chcú označiť údajný kartel vedený Madurom za teroristickú organizáciu
Zahraničné

Prominenti

Lístky kúpené, Rubicon zrušený:
Lístky kúpené, Rubicon zrušený: Majiteľ firmy vyhlásil konkurz... TRIK ako dostať peniaze SPÄŤ!
Domáci prominenti
Ladižinský naložil Mellovej EX:
Ladižinský naložil Mellovej EX: V normálnej krajine by bola STÍHANÁ... Tu dostáva priestor v TV!
Domáci prominenti
Smrť českého hudobníka: Obrovské
Smrť českého hudobníka: Obrovské dlhy... Zastrelil sa!
Osobnosti
Petra Dubajová
Petra Dubayová odhalila DETAILY PÔRODU: Prišlo to na ňu pri joge... Rodila v zahraničí!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Šperk, ktorý prežil Waterloo:
Šperk, ktorý prežil Waterloo: Brošňa francúzskeho cisára vydražená za milióny! FOTO POZRITE na tú nádheru
Zaujímavosti
FOTO Austrálski hasiči to opäť
Austrálski hasiči to opäť rozpálili: FOTO HORÚCI kalendár plný polonahých mužov a roztomilých zvierat pre dobrú vec!
Zaujímavosti
Tieto potraviny zaraďte do
Tieto potraviny zaraďte do jedálnička: Môžu pomôcť predísť hlbokej žilovej trombóze
vysetrenie.sk
FOTO Svoje PRVÉ si nechala
Svoje PRVÉ si nechala pre manžela: Svadobná noc však dopadla katastrofálne! Po roku je stále PANNOU
Zaujímavosti

Dobré správy

Úspešná rodinná značka zaujala
Úspešná rodinná značka zaujala aj v známej relácii: Slováci teraz môžu využiť špeciálnu zľavu
plnielanu.sk
Aká otázka v súvislosti
Aká otázka v súvislosti s peniazmi vás zaujíma? Využite teraz jedinečnú možnosť
Domáce
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk

Ekonomika

Nové pravidlá pre záchranky: Vo viacerých častiach Slovenska sa chystajú zmeny!
Nové pravidlá pre záchranky: Vo viacerých častiach Slovenska sa chystajú zmeny!
Za socializmu bolo lepšie? Porovnáva sa neporovnateľné. Slovensko je úplne inde, hoci má nové problémy (foto)
Za socializmu bolo lepšie? Porovnáva sa neporovnateľné. Slovensko je úplne inde, hoci má nové problémy (foto)
Miliardári sú v šoku: Pripravuje sa daň, ktorá sa im nebude páčiť!
Miliardári sú v šoku: Pripravuje sa daň, ktorá sa im nebude páčiť!
36 rokov po revolúcii: Uhádnete, koľko stál chlieb či auto pred pádom režimu a ako vyzerali bankovky? (kvíz)
36 rokov po revolúcii: Uhádnete, koľko stál chlieb či auto pred pádom režimu a ako vyzerali bankovky? (kvíz)

Šport

Haaland režíroval ďalšiu demoláciu Talianska a poslal Nórsko na MS, Ukrajina zvládla kľúčový boj
Haaland režíroval ďalšiu demoláciu Talianska a poslal Nórsko na MS, Ukrajina zvládla kľúčový boj
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
VIDEO Pittsburgh v Štokholme vynuloval Nashville, Černákova asistencia Tampe na body nestačila
VIDEO Pittsburgh v Štokholme vynuloval Nashville, Černákova asistencia Tampe na body nestačila
NHL
Ďalšia šokujúca prehra so Slovenskom? Nagelsmann o hrozbe baráže pre štvornásobných majstrov sveta
Ďalšia šokujúca prehra so Slovenskom? Nagelsmann o hrozbe baráže pre štvornásobných majstrov sveta
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Opäť nepríjemná rana pre Montreal: Juraj Slafkovský prišiel o ďalšieho spoluhráča
Opäť nepríjemná rana pre Montreal: Juraj Slafkovský prišiel o ďalšieho spoluhráča
NHL

Auto-moto

PRVÁ JAZDA: Leapmotor B10 prekvapí nielen cenou
PRVÁ JAZDA: Leapmotor B10 prekvapí nielen cenou
Klasické testy
Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Nové SUV Coupe od Toyoty dorazilo na Slovensko. Vo všetkom má byť PLUS
Novinky
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Novinky
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Novinky

Kariéra a motivácia

10 dôvodov, prečo sa oplatí prísť na Kariéra EXPO 2025
10 dôvodov, prečo sa oplatí prísť na Kariéra EXPO 2025
KarieraInfo.sk
Ste v práci autentickí a sami sebou? Podľa psychológa si koledujete o problém!
Ste v práci autentickí a sami sebou? Podľa psychológa si koledujete o problém!
Pracovné prostredie
4-dňový pracovný týždeň nestačí: Spoločnosti testujú najnovší model 9/80. O čo presne ide?
4-dňový pracovný týždeň nestačí: Spoločnosti testujú najnovší model 9/80. O čo presne ide?
Aktuality
Chcete prežiť zimnú dovolenku bez stresu a starostí? Riaďte sa týmito 7 tipmi
Chcete prežiť zimnú dovolenku bez stresu a starostí? Riaďte sa týmito 7 tipmi
KarieraInfo.sk

Varenie a recepty

Kokosovo-punčové rezy s lahodnou polevou z bielej čokolády.
Kokosovo-punčové rezy s lahodnou polevou z bielej čokolády.
30 top receptov na vyprážané rezne
30 top receptov na vyprážané rezne
Dokonalé vanilkové rožky? Stačí dodržať tieto 3 pravidlá
Dokonalé vanilkové rožky? Stačí dodržať tieto 3 pravidlá
Rady a tipy
Linecké rezy s kokosovým snehom: Krehký vianočný dezert
Linecké rezy s kokosovým snehom: Krehký vianočný dezert
Koláče a torty

Technológie

Je pravda, že rýchle nabíjanie smartfónu degraduje batériu telefónu rýchlejšie? Tento experiment ti povie všetko, čo potrebuješ
Je pravda, že rýchle nabíjanie smartfónu degraduje batériu telefónu rýchlejšie? Tento experiment ti povie všetko, čo potrebuješ
Technológie
Hackli napadli populárneho výrobcu elektroniky medzi Slovákmi. Únik citlivých údajov potvrdili až po dňoch mlčania
Hackli napadli populárneho výrobcu elektroniky medzi Slovákmi. Únik citlivých údajov potvrdili až po dňoch mlčania
Bezpečnosť
Populárne routery medzi Slovákmi ukrývajú kritickú slabinu: Oprava je už vonku, rýchlo aktualizuj firmware
Populárne routery medzi Slovákmi ukrývajú kritickú slabinu: Oprava je už vonku, rýchlo aktualizuj firmware
Bezpečnosť
POZOR! Už aj u nás udrel zákerný RAT malvér Fantasy Hub: Takto ti aj amatér dokáže vybieliť bankový účet
POZOR! Už aj u nás udrel zákerný RAT malvér Fantasy Hub: Takto ti aj amatér dokáže vybieliť bankový účet
Bezpečnosť

Bývanie

Rodina urobila dobre, keď starú stavbu nezbúrala. Vnútro je jednoduché, ale očarí vás svojou tradičnou atmosférou
Rodina urobila dobre, keď starú stavbu nezbúrala. Vnútro je jednoduché, ale očarí vás svojou tradičnou atmosférou
Obrazoviek sa nezbavujte, len im nastavte hranice. 6 tipov na vytvorenie domova, kde ľahšie odložíte mobil aj notebook
Obrazoviek sa nezbavujte, len im nastavte hranice. 6 tipov na vytvorenie domova, kde ľahšie odložíte mobil aj notebook
9 možností na vykurovanie chalúp, ktoré navštevujete len občas. Čo vyhreje priestor hneď a čo má nízku spotrebu?
9 možností na vykurovanie chalúp, ktoré navštevujete len občas. Čo vyhreje priestor hneď a čo má nízku spotrebu?
Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime
Zabudnite na béžovú, nudné steny a farmárske bývanie! 8 trendov, ktoré boli všade, no v roku 2026 sa s nimi rozlúčime

Pre kutilov

Lúskate orechy celý život zle? Tento geniálny trik vám konečne zaručí dokonalé polovičky
Lúskate orechy celý život zle? Tento geniálny trik vám konečne zaručí dokonalé polovičky
Recepty
Prečo sa vám rosia okná a ako ich pred zimou nastaviť, aby ste ušetrili na vykurovaní
Prečo sa vám rosia okná a ako ich pred zimou nastaviť, aby ste ušetrili na vykurovaní
Údržba a opravy
Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Recepty
Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Peter ukázal, ako si vyrobil kurín pre 15 sliepok. Je skutočnou ozdobou záhrady!
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Horoskop na nový týždeň 17.11.-23.11.: Predvianočný chaos naberá tempo, no hviezdy radia, spomaľte
Zábava
Horoskop na nový týždeň 17.11.-23.11.: Predvianočný chaos naberá tempo, no hviezdy radia, spomaľte
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Otrasný začiatok týždňa na
Domáce
Otrasný začiatok týždňa na cestách: Úsek D1 pri Ilave je ZABLOKOVANÝ, hromadná nehoda a zásah záchranárov!
Zoroslav Kollár
Domáce
Nová strana Právo na pravdu už mieša karty: Posvietil si na ňu analytik! Zhodnotil, čo od nej môžeme čakať
Na snímke 93. ukrajinskej
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Útoky na Ukrajine: Raketová smrť v Charkove a výpadky prúdu v Donecku
Vedci sú v šoku:
Zahraničné
Vedci sú v šoku: TAKÝTO účinok nečakali! Nový liek bojuje s najzákernejšou rakovinou

Ďalšie zo Zoznamu