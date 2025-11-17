USA chcú označiť údajný kartel vedený Madurom za teroristickú organizáciu

WASHINGTON - Spojené štáty zamýšľajú klasifikovať kartel, ktorý podľa nich vedie venezuelský prezident Nicolás Maduro, ako zahraničnú teroristickú organizáciu (FTO). Uviedol to v nedeľu americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, informovala agentúra AFP.
Rubio obviňuje kartely
„Cartel de los Soles (Kartel Sĺnk) je spolu s ďalšími organizáciami klasifikovanými ako FTO vrátane Tren de Aragua a Kartelu Sinaloa zodpovedný za teroristické násilie na celej našej pologuli, ako aj za pašovanie drog do Spojených štátov a Európy,“ uviedol Rubio vo vyhlásení.
Rubio zopakoval oficiálne nepodložené tvrdenia amerických vládnych predstaviteľov, že Kartel Sĺnk vedie Maduro a ďalší vysoko postavení predstavitelia, „ktorí skorumpovali venezuelskú armádu, spravodajské služby, zákonodarný zbor a súdnictvo“.
USA sľubujú tvrdý postup
„Ani Maduro, ani jeho kumpáni nereprezentujú legitímnu venezuelskú vládu,“ konštatoval Rubio. Spojené štáty budú podľa neho naďalej využívať všetky dostupné nástroje na ochranu svojich bezpečnostných záujmov, znemožňovať financovanie narkoteroristov a odstrihávať ich od zdrojov.
Termín Cartel de los Soles sa používa na označenie skupín vo venezuelských bezpečnostných silách, ktoré sú údajne zapojené do obchodovania s kokaínom. V rámci hlavných zložiek ozbrojených síl – armády, námorníctva, letectva a národnej gardy, od najnižšej po najvyššiu úroveň – údajne existujú bunky, ktoré v podstate fungujú ako organizácie obchodujúce s drogami. Na rozdiel od „klasických“ kartelov, ako je Sinaloa, ktoré majú jasne definované hierarchické pyramídové štruktúry, Kartel Sĺnk je primárne neformálna sieť.
Americký prezident Donald Trump v tejto súvislosti v nedeľu naznačil, že by bol ochotný rokovať so svojím venezuelským náprotivkom Nicolásom Madurom. „Možno budeme s Madurom viesť nejaké rozhovory a uvidíme, ako to dopadne,“ povedal Trump novinárom na medzinárodnom letisku v Palm Beach na Floride.
Ministerstvo spravodlivosti USA v roku 2020 obvinilo Madura a ďalších 14 súčasných alebo bývalých venezuelských predstaviteľov z narkoterorizmu, korupcie a obchodovania s drogami a tvrdilo, že sú vodcami a manažéri Kartelu Sĺnk. Mnohí odborníci o tom však pochybujú a domnievajú sa, že toto obvinenia svedčí o snahe USA delegitimizovať venezuelskú vládu.
Sporné útoky pri Venezuele
Americká armáda od začiatku septembra útočí na údajné lode pašerákov drog v Karibiku a východnom Pacifiku. Pentagón v nedeľu agentúre DPA potvrdil, že do začiatku minulého týždňa došlo k 20 útokom s celkovým počtom 79 obetí. Washington však nezverejnil dôkazy o tom, že osoby, ktoré boli cieľom útokov, boli skutočne obchodníci s drogami. Väčšina útokov sa uskutočnila pri pobreží Venezuely. Maduro tvrdí, že USA sa ho týmto spôsobom snažia zvrhnúť.