V Prešova dôjde k odstávke pitnej vody: Dotkne sa to TÝCHTO časti mesta

PREŠOV - Prešovčanov čaká odstávka pitnej vody vo viacerých častiach mesta. Informuje o tom prešovský závod Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS). Dôvodom je pravidelná údržba na vodovodnej sieti. Ako informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák, odstávka je naplánovaná na štvrtok (4. 12.).
Odstávka sa podľa jeho slov dotkne celého Sídliska III a ďalších lokalít ako Rúrky, Rezidencia Rúrky, Na Bikoši, Kráľová hora, Ku Kráľovej hore, Holländerová, Aurela Stodolu, Tehelná, Levočská č. 112 - 154, od Volva po č. 145 a Vydumanec. Predpokladaný začiatok prerušenia dodávky pitnej vody je o 8.00 h a predpokladané ukončenie je o 22.00 h. V lokalite bude zabezpečené náhradné zásobovanie vodou cisternami.
Prešovský závod VVS podľa Hudáka zároveň upozorňuje, že pri spätnej obnove dodávky vody počas manipulácie môže dôjsť k zníženiu kvality vody. Z dôvodu odstávky vody sa decembrové stretnutie Výboru mestskej časti 1 vo štvrtok neuskutoční. Najbližšie zasadnutie bude vo štvrtok 8. januára 2026 v Kultúrnom zariadení PKO Centrum.