Trinidad a Tobago oznámilo, že s USA podnikne ďalšie vojenské cvičenia

PORT OF SPAIN - Trinidad a Tobago v piatok informovalo o novom kole vojenských cvičení so Spojenými štátmi. Ministerstvo zahraničných vecí súostrovia vo svojom stanovisku uviedlo, že spoločné cvičenia budú prebiehať od nedele 16. novembra do piatka 21. novembra. Píše o tom agentúra AFP.
Ešte v októbri americký torpédoborec USS Gravely zakotvil na štyri dni v Port of Spain, hlavnom meste súostrovia, kde absolvoval sériu podobných cvičení. Tento krok vtedy Venezuela označila za provokáciu. V piatok trinidadské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že nové kolo cvičení „je súčasťou našej dlhoročnej spolupráce“ s americkou armádou.
USA vykonali útoky na lode pašujúce drogy
V uplynulých mesiacoch vykonali Spojené štáty v Karibiku aj Tichom oceáne viacero útokov na lode údajne pašujúce drogy, pri ktorých zahynuli desiatky ľudí. Viaceré štáty a medzinárodné organizácie tieto kroky označili za mimosúdne popravy.
Trump označil Madura za šéfa drogového kartelu
Trumpova administratíva tiež tvrdí, že venezuelský prezident Nicolás Maduro je šéfom drogového kartelu. Maduro tieto obvinenia odmietol a trvá na tom, že jeho krajina je proti svojej vôli využívaná ako trasa pre pašovanie kokaínu z Kolumbie. Venezuela tvrdí, že vojenské aktivity USA v Latinskej Amerike sú v skutočnosti súčasťou sprisahania na zvrhnutie Madura, ktorého Washington považuje za nelegitímneho vodcu a drogového baróna.