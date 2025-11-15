Kolumbijské bombardovanie zabilo pri hraniciach s Venezuelou deväť ozbrojencov

BOGOTA - Najmenej deväť členov ozbrojenej skupiny zomrelo po bombardovaní od vládnych vojsk na východe Kolumbie blízko hraníc s Venezuelou. Informovala o tom dnes agentúra AFP, podľa ktorej tento týždeň zahynulo v oblasti už najmenej 28 členov geril. Prezident Gustavo Petro vedie zosilnený boj proti členom skupín podieľajúcich sa na obchode s drogami v čase, keď americký prezident Donald Trump posilňuje americkú vojenskú prítomnosť v oblasti s deklarovanou snahou bojovať proti drogám.
Kolumbijské militantné skupiny bojujú o moc a vplyv na nelegálny predaj drog v rôznych oblastiach krajiny po tom, čo v roku 2017 zložila zbrane väčšina členov hlavnej gerily v krajine, Revolučných ozbrojených síl Kolumbie (FARC). Vláda prezidenta Gustava Petra podniká časté výpady proti pozíciám skupín.
Najnovší vzdušný úder v departemente Arauca s deviatimi mŕtvymi prišiel len niekoľko dní po podobnom zásahu, ktorý zabil 19 ľudí. Petro sa snaží proti prekupníkom drog bojovať aj v čase, keď čelí veľkému tlaku zo strany Trumpa, ktorý posiela vojakov k zásahom proti pašerákom v kolumbijských vodách.