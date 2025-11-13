Exminister spravodlivosti Ziobro môže skončiť vo väzbe: Prokuratúra podala žiadosť súdu

VARŠAVA — Poľská generálna prokuratúra vo štvrtok požiadala súd vo Varšave o vzatie do väzby bývalého ministra spravodlivosti Zbigniewa Ziobra. Cestu k tomu pred týždňom vydláždil parlament zrušením imunity Ziobra, ktorý je opozičným poslancom. Informujú o tom správy agentúr AFP, DPA a PAP.
„Prokurátor dnes podal súdu návrh na vzatie podozrivého Zbigniewa Ziobra do väzby,“ uviedla prokuratúra na sieti X. Ziobro bol v rokoch 2015 - 2023 ministrom spravodlivosti vo vláde pravicovej strany Právo a spravodlivosť (PiS). Je iniciátorom série kontroverzných súdnych reforiem, ktoré vyvolali spor medzi Poľskom a Európskou úniou.
Prokuratúra a nová vláda vedená bývalým predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom ho obviňujú z korupcie a zneužitia právomoci. Obvinenia sa týkajú celkovo 26 trestných činov vrátane podozrenia zo založenia a členstva v zločineckej organizácii a sprenevery 150 miliónov zlotých (vyše 35 miliónov eur) zo špeciálneho fondu na podporu obetí trestných činov, ktoré boli údajne čiastočne použité na nelegálne financovanie nákupu kontroverzného izraelského špionážneho softvéru Pegasus.
Prokuratúra žiada väzbu pre útekové riziko
Ziobrovi hrozí v prípade odsúdenia trest odňatia slobody až na 25 rokov. Bývalý minister obvinenia popiera, označuje ich za „falošné a vykonštruované“ a hovorí o „ďalšej fáze pomsty“ premiéra Donalda Tuska. Prokurátor Przemyslaw Nowak novinárom povedal, že žiadosť o trojmesačnú väzbu vychádza z oprávnených obáv, že exminister sa pokúsi vyhnúť spravodlivosti. Ak súd schváli žiadosť prokuratúry, Nowak nevylúčil, že požiada o vydanie európskeho zatykača na Ziobra, ktorý sa v súčasnosti nachádza v Maďarsku a vyhlásil, že nemá v úmysle vrátiť sa do Poľska.
Ziobro, ktorý podstúpil liečbu rakoviny, viackrát vyjadril obavy, že zadržanie by mohlo ohroziť jeho život. Nowak však povedal, že ak bude existovať vážna hrozba pre jeho zdravie alebo život, prokurátor ho okamžite prepustí z väzby. V decembri 2024 utiekol do Maďarska bývalý Ziobrov zástupca Marcin Romanowski, voči ktorému boli vznesené podobné obvinenia, a získal tam politický azyl. Mnohí v Poľsku očakávajú, že Ziobro bude nasledovať jeho príklad, aby sa vyhol trestnému stíhaniu.