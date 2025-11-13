PANIKA u susedov: Obchody stiahli z predaja obľúbené mäso, ŠOKUJÚCE výsledky kontroly!

VARŠAVA - Poľské potraviny sa tešia veľkej obľube aj v slovenských predajniach. Napriek čoraz väčšej ponuke v obchodoch, Slováci ešte vždy však chodievajú robiť veľké nákupy do krajiny nášho severného suseda. Len nedávno však boli zákazníci v poľských obchodoch veľmi znepokojení. Reťazce aj malé obchody museli stiahnuť z predaja jeden obľúbený druh mäsa. Kontrola prišla so šokujúcimi výsledkami.
V prvej polovici novembra sa začali z Poľska šíriť znepokojujúce správy. Ako píše Polsat News, hygienici mali vydať celoštátne varovanie pred veľmi špecifickým druhom mäsa. Kontrola totiž odhalila prítomnosť nebezpečnej baktérie.
V dnešnej dobe už nie je žiadnym prekvapením, keď sa na spoločnom stole počas oslavy objaví sushi, carpaccio alebo hovädzí tatarák. Všetky tieto druhy mäsa sa konzumujú prevažne v surovej forme. Hygienici ale upozorňujú, že nie všetko mäso je vhodné konzumovať v surovom stave. Niekde sa môžu vyskytnúť baktérie či parazity, ktoré predstavujú pre človeka veľkú hrozbu.
Hlavný inšpektorát v Poľsku koncom októbra na svojom webe oznámil, že "s okamžitou platnosťou musel byť po celej krajine stiahnutý z predaja hovädzí tatarák". Konkrétne išlo o "Hovädzí tatarák, 200 g, šarža 8525281202" s dátumom spotreby do 25. októbra 2025.
Ako dlho mraziť hovädzie mäso?
I keď si mnoho ľudí myslí, že tuho zmrazené mäso vydrží ešte dlho, odborníci upozorňujú, že to tak nemusí byť. Aj keď sa nekazí tak často, ako v chladničke, časom stráca kvalitu a môže byť postihnuté tzv. mrazovým spálením (vysušenie, zmena farby na šedú až bielu).
Hovädzie mäso sa pri správnom zabalení môže skladovať od 6 do 12 mesiacov. Dlho skladované mäso v mrazničke ešte nemusí byť nebezpečné, ale rozhodne už nechutí podľa predstáv. Do 3 až 4 mesiacov ešte nestráca na chuti, píše EatingWell.
Nebezpečná baktéria
Pri kontrole sa v mäsa našla nebezpečná baktéria Escherichia coli, ktorá produkuje do okolitého prostredia nebezpečný bielkvinový toxín STEC. "Pri takto veľkej kontaminácii produktu hrozí otrava jedlom," varujú hygienici.
Baktéria Escherichia coli sa bežne vyskytuje v črevách. Infekciu však môže spôsobiť aj v močových cestách. Vo všeobecnosti je pre človeka neškodná, ale jej niektoré kmene môžu spôsobiť silné bolesti brucha, hnačky, dávenie a horúčku.
Odborníci ďalej poznamenali, že v Poľsku by sa určité druhy mäsa za žiadnych okolností nemali konzumovať v surovom stave. Ide predovšetkým o divinu, bravčové a hydinu. Tieto druhy mäsa sú bohaté na nebezpečné baktérie, ktoré môžu spôsobiť salmonelózu.