Príšerný zážitok z McDonaldu: Dieťa (2) dostalo namiesto vody čistiaci prostriedok! Skončilo v nemocnici

KASSEL - V nemeckom Kasseli sa dvojročné dievčatko po dúšku z fľaše z Happy Mealu začalo dusiť a prudko sčervenalo. Matka tvrdí, že vo fľaši nebola objednaná voda, ale tekutina s ostrým alkoholovým zápachom.
To, čo malo byť malým potešením pre dvojročné dieťa, sa zmenilo na dramatický incident. Matka z nemeckého Kasselu chcela dcére spríjemniť deň Happy Mealom, no dievčatko sa po dúšku z fľaše dostalo do nemocnice. Vnútri sa podľa jej slov nenachádzala voda, ale čistiaci prípravok. O prípade informoval denník Bild.
K udalosti malo dôjsť vo štvrtok dopoludnia v pobočke McDonald’s v Kassel-Bettenhausene. Žena prišla o 11.53 k okienku McDrive a objednala jedlo vrátane nápoja – neperlivej vody v PET fľaši so športovým uzáverom.
„Fľaša vyzerala úplne normálne“
Matka uviedla, že po otvorení nepostrehla nič nezvyčajné. „Keď som ju otvorila, pôsobila presne tak, ako vždy,“ opísala.
O pár sekúnd však zacítila silný alkoholový zápach. Až vtedy jej došlo, že vo fľaši podľa všetkého nebola voda, ktorú pre dcéru objednala, ale tekutina pripomínajúca čistiaci alebo dezinfekčný prostriedok.
Dieťa sčervenalo a začalo kričať
Dcérka sa napriek zápachu stihla napiť. Podľa matky jej okamžite sčervenela pokožka tváre a začala plakať. Vystrašená žena sa vrátila do prevádzky, aby incident nahlásila.
Reakcia zástupkyne služby ju prekvapila: podľa jej slov sa situácia nebrala vážne a personál si len vypýtal fľašu späť. Až potom žena zavolala políciu.
Záchranári dieťa ošetrili, previezli ho na kontrolu
Polícia potvrdila, že dieťa malo šťastie — neutrpelo vážne zranenia. Záchranári ho ošetrili na mieste a matka ho následne odviezla na nemocničné vyšetrenie, aby sa vylúčila toxická reakcia.
Vyšetrovatelia: najskôr nešťastná chyba po upratovaní
Podľa polície všetko nasvedčuje tomu, že fľaša bola omylom použitá pri čistení a neskôr sa dostala späť medzi nápoje. Neexistuje žiadny náznak, že by išlo o úmyselné poškodenie zdravia dieťaťa. Vyšetrovanie bolo začaté pre podozrenie z ublíženia na zdraví z nedbanlivosti.
Hovorkyňa McDonald’s pre regionálne médium HNA uviedla: „Úplne spolupracujeme pri objasňovaní. Incidentom sme hlboko pohnutí,“ doplnila s tým, že spoločnosť zatiaľ nemôže poskytovať ďalšie podrobnosti.