Tragická bilancia tajfúnu Fung-wong: Vyžiadal si najmenej 51 zranených

TCHAJ-PEJ - Oslabený tajfún Fung-wong priniesol v stredu na horské východné pobrežie Taiwanu rekordné dažde a spôsobil rozsiahle povodne. V jeho dôsledku utrpelo zranenia najmenej 51 ľudí, informuje o tom agentúra Reuters.
Ešte pred príchodom tajfúnu evakuovali taiwanské úrady niekoľko tisíc ľudí. Vo väčšine južných oblastí krajiny boli zatvorené podniky aj školy. Časti prevažne vidieckeho okresu I-lan na východe Taiwanu postihli povodne. Voda na niektorých miestach stúpla až o jeden a po metra a armáda zorganizovala záchranné akcie pre uviaznutých ľudí. V meste Su'ao v utorok podľa meteorológov spadlo 648 milimetrov zrážok a viac ako 1000 domov bolo zaplavených.
Hasičský zbor potvrdil, že približne 8.300 ľudí bolo evakuovaných do bezpečnejších oblastí, prevažne v okrese I-lan a susednom okrese Chua-lien. Predpokladá sa, že tajfún Fung-wong sa neskôr v stredu vydá smerom do Tichého oceánu.
Meteorológ z Taiwanskej centrálnej meteorologickej správy pre Reuters uviedol, že ide o nezvyčajne neskorý príchod tajfúnu do krajiny. „Leto sa predlžuje a tajfúny prichádzajú čoraz neskôr,“ vyhlásil.