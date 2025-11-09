Filipíny zasiahla živelná pohroma: Supertajfún Fung-wong si vyžiadal prvé obete

MANILA - Supertajfún Fung-wong, ktorý v nedeľu zasiahol východné pobrežie Filipín, si už vyžiadal dve straty na ľudských životoch. Informuje o tom agentúra DPA.
Najvyšší piaty stupeň pohotovosti bol vyhlásený pre juhovýchodné a stredné oblasti, vrátane provincií Catanduanes, Camarines Sur a Aurora, zatiaľ čo pre metropolitnú oblasť Manily a okolité provincie bol vyhlásený tretí stupeň. Národná agentúra pre riadenie katastrof uviedla, že podľa meteorologického úradu došlo k jednému z úmrtí v dôsledku utopenia pri lokálnych prívalových povodniach, ktoré vyvolal tajfún, v meste Viga v provincii Catanduanes.
Agentúry pre riadenie katastrof ďalej informovala o úmrtí 54-ročnej ženy v meste Catbalogan v provincii Samar, kde sa zrútil provizórny drevený most, na ktorom sa v tom čase nachádzala. Zástupca riaditeľa národného úradu civilnej obrany Bernardo Rafaelito Alejandro uviedol, že svoje domovy muselo opustiť vyše 1,17 milióna ľudí vo východných, stredných a severných provinciách - vrátane hlavného mesta Manila.
Úrady vyzývajú obyvateľov na opatrnosť a pokoj
„Opätovne vyzývame verejnosť, aby sa pripravila, dodržiavala varovania a prijala preventívne opatrenia,“ povedal. „Žiadame všetkých, aby spolupracovali, ale zachovali pokoj,“ dodal. Meteorologický úrad varoval, že „počas najbližších 48 hodín existuje vysoké riziko život ohrozujúcich a ničivých prílivových vĺn presahujúcich 3 metre“. Krajina sa však ešte stále spamätáva z tajfúnu Kalmaegi, ktorý si pred necelým týždňom vyžiadal 224 obetí na Filipínach a päť vo Vietname.
Kalmaegi sa prehnal strednou časťou Filipín v utorok s nárazovým vetrom dosahujúcim 165 kilometrov za hodinu. Najväčšiu hrozbu však predstavovali silné dažde, ktoré spôsobili rozsiahle a ničivé povodne. Vedci upozorňujú, že búrky sú čoraz silnejšie v dôsledku klimatických zmien spôsobených človekom. Teplejšie oceány umožňujú tajfúnom rýchlo zosilnieť a teplejšia atmosféra zadržiava viac vlhkosti, čo vedie k intenzívnejším zrážkam.