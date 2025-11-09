Supertajfún Fung-wong zasiahol Filipíny: Takmer milión ľudí evakuovaných! Vietor dosahoval až 230 km/h

MANILA - Takmer milión ľudí muselo opustiť svoje domovy, keď v nedeľu supertajfún Fung-wong zasiahol severné pobrežie Filipín, kde spôsobil výpadky elektriny. Informujú o tom agentúry Reuters a AP.
Fung-wong, ktorý sa pohyboval s rýchlosťou vetra 185 kilometrov za hodinu a nárazmi až do 230 kilometrov za hodinu, už zasiahol mnohé časti hlavného filipínskeho ostrova Luzon s masívnymi dažďami, uviedla štátna meteorologická služba. Najvyšší piaty stupeň pohotovosti bol vyhlásený pre juhovýchodné a stredné oblasti, vrátane provincií Catanduanes, Camarines Sur a Aurora, zatiaľ čo pre metropolitnú oblasť Manily a okolité provincie bol vyhlásený tretí stupeň.
Filipínsky minister obrany Gilberto Teodoro vyzval obyvateľov oblastí ohrozených búrkou, aby poslúchli príkazy na evakuáciu. Varoval, že odmietnutie takéhoto rozkazu je nebezpečné a nezákonné. „Žiadame ľudí, aby sa preventívne evakuovali - aby sme nemuseli na poslednú chvíľu vykonávať záchranné akcie, ktoré by mohli ohroziť životy policajtov, vojakov, hasičov a príslušníkov pobrežnej stráže,“ zdôraznil vo svojom verejnom prejave.
Fung-wong by mal podľa predpovedí zasiahnuť provinciu Aurora už v nedeľu večer. Krajina sa pritom stále zotavuje z tajfúnu Kalmaegi, ktorý si vyžiadal 224 obetí na Filipínach a päť vo Vietname. Kalmaegi sa prehnal strednou časťou Filipín v utorok s nárazovým vetrom dosahujúcim 165 kilometrov za hodinu. Najväčšiu hrozbu však predstavovali silné dažde, ktoré spôsobili rozsiahle a ničivé povodne.
Tajfún postihol takmer dva milióny ľudí a vyhnal z domovov viac ako 560.000 obyvateľov. Filipínsky prezident Ferdinand Marcos vo štvrtok vyhlásil núdzový stav. Vedci upozorňujú, že búrky sú čoraz silnejšie v dôsledku klimatických zmien spôsobených človekom. Teplejšie oceány umožňujú tajfúnom rýchlo zosilnieť a teplejšia atmosféra zadržiava viac vlhkosti, čo vedie k intenzívnejším zrážkam.