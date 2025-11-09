K Filipínam sa ženie supertajfún Fung-wong: Meteorológovia varujú pred extrémnym vetrom a dažďom

MANILA - Tajfún Fung-wong, ktorý je takmer taký veľký ako celé Filipíny, dosiahol v nedeľu stupeň supertajfúnu pred očakávaným príchodom na pevninu v neskorých nočných hodinách. Informuje o tom agentúra AFP.
Catanduanes, malý ostrov na severovýchode, ktorý by podľa štátnej meteorologickej služby mohol byť priamo zasiahnutý, už v skorých ranných hodinách bičoval vietor a dážď, a ulicami pozdĺž pobrežia sa valili vlny. Fung-wong, ktorý prichádza len niekoľko dní po tom, ako krajinu zasiahol tajfún Kalmaegi, sa pohyboval smerom na západ s rýchlosťou vetra 185 kilometrov za hodinu a nárazmi až do 230 kilometrov za hodinu, uviedla štátna meteorologická služba. Tajfún Fung-wong by mal priniesť približne 200 milimetrov alebo aj viac zrážok.
Vyčíňanie tajfúnu Kalmaegi a s ním spojené ničivé záplavy si na Filipínach vyžiadali viac ako 140 obetí, pričom ďalších takmer 130 ľudí bolo nezvestných. Povodne označované za bezprecedentné najviac zasiahli ostrovnú provinciu Cebu, kde rozvodnené rieky strhávali autá, provizórne príbytky aj obrovské prepravné kontajnery. Tajfún postihol takmer dva milióny ľudí a vyhnal z domovov viac ako 560.000 obyvateľov. Filipínsky prezident Ferdinand Marcos vo štvrtok vyhlásil núdzový stav.
Kalmaegi sa prehnal strednou časťou Filipín v utorok s nárazovým vetrom dosahujúcim 165 kilometrov za hodinu. Najväčšiu hrozbu však predstavovali silné dažde, ktoré spôsobili rozsiahle a ničivé povodne. Vedci upozorňujú, že búrky sú čoraz silnejšie v dôsledku klimatických zmien spôsobených človekom. Teplejšie oceány umožňujú tajfúnom rýchlo zosilnieť a teplejšia atmosféra zadržiava viac vlhkosti, čo vedie k intenzívnejším zrážkam.