Samovražedný útok v Islamabade: Výbuch auta pred súdom zabil 12 ľudí! Hlásia desiatky zranených

ISLAMABAD - Pri explózii auta pred budovou jedného zo súdov v pakistanskom hlavnom meste Islamabad zahynulo v utorok podľa štátnych médií 12 ľudí. Najmenej 27 ďalších výbuch zranil, niektorí sú v kritickom stave. Podľa ministra vnútra išlo o samovražedný útok. Informujú o tom agentúry AP, AFP a Reuters.
„O 12.39 h (8.39 h SEČ) bol na súde Kačehri spáchaný samovražedný útok... doteraz zomrelo 12 ľudí a približne 27 je zranených,“ povedal novinárom na mieste incidentu minister vnútra Mošin Naqvi. K výbuchu došlo neďaleko vchodu do islamabadského obvodného súdu, ktorý je zvyčajne preplnený veľkým množstvom účastníkov konaní. K zodpovednosti za výbuch sa bezprostredne neprihlásila žiadna skupina. AP pripomína, že v Pakistane bývajú pomerne časté útoky rôznych militantných skupín vrátane miestnej odnože radikálneho hnutia Taliban.
Pakistanské bezpečnostné sily v utorok uviedli, že v noci zmarili pokus militantov o únos kadetov v armádnej škole. Na školu na severozápade krajiny sa zameral samovražedný útočník v aute a päť ďalších militantov pakistanského Talibanu.
V pondelok vybuchlo auto v susednej Indii v metropole Naí Dillí. Explózia pri svetelnej signalizácii pri jednom z vchodov do stanice metra, zahynulo 10 ľudí a zranenia utrpelo viacero ďalších osôb. Úrady incident vyšetrujú na základe protiteroristického zákona.