Smrť a zúfalstvo v bani v Astúrii: Nehoda pripravila o život baníka! Záchrana ďalších pokračuje

MADRID - Nehoda v bani na ťažbu uhlia v španielskom región Astúria si v piatok vyžiadala život jedného baníka a ďalších dvoch uväznila pod zemou. Informuje o tom agentúra AFP.
Záchranné služby vo vyhlásení uviedli, že boli upozornené na „prepad zeme“ v oblasti usadlosti Vega de Rengos približne 1,5 kilometra od vchodu do bane. „Sú tam traja baníci, s ktorými sa nedarí nadviazať kontakt,“ uviedli záchranári.
O niekoľko minút neskôr na sociálnej sieti X oznámili, že „našli telo bez známok života jedného z baníkov zastihnutých dnešnou popoludňajšou nehodou“. „Neviete si predstaviť bolesť a zúfalstvo, ktoré cítim,“ napísal na sociálnych sieťach premiér Astúrie Adrián Barbón. Nehoda sa stala v bani na antracit spoločnosti TYC Narcea Special Research. Pri výbuchu v uhoľnej bani v Astúrii v marci tohto roka zahynulo päť ľudí a štyria ďalší utrpeli zranenia. Región je v Španielsku významná banícka oblasť s veľkými zásobami uhlia.