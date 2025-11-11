Newyorský primátor Mamdani začína formovať vedenie mesta: Prvým námestníkom New Yorku sa stal Fuleihan

NEW YORK - Zvolený primátor New Yorku Zohran Mamdani v pondelok vymenoval za svojho prvého námestníka dlhoročného úradníka Deana Fuleihana, ktorý je odborníkom na rozpočtovú politiku. Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej do vedenia newyorskej radnice prichádza skúsený predstaviteľ mestských aj štátnych štruktúr, ktorý má pomôcť uskutočniť ambicióznu agendu nastupujúcej administratívy.
Fuleihan (74) pôsobil ako rozpočtový riaditeľ a neskôr námestník exprimátora Billa de Blasia. Má na konte viac ako štyri desaťročia skúseností vo verejnej správe vrátane dlhoročnej práce v zákonodarnom zbore štátu New York v Albany. Vďaka svojim skúsenostiam z Albany Fuleihan môže pomôcť pri rokovaniach so zákonodarcami a guvernérom, keďže viaceré Mamdaniho návrhy si budú vyžadovať podporu i na úrovni štátu, doplnila AP.
Mamdani zároveň oznámil, že šéfkou kancelárie na radnici sa stane Elle Bisgaard-Churchová, ktorá bola jeho hlavnou poradkyňou v predvolebnej kampani. Mamdani (34), ktorý sa v januári 2026 po nástupe do úradu stane najmladším primátorom mesta New York za celé generácie, v pondelok na tlačovej konferencii vyhlásil, že chce „vytvoriť novú radnicu“, na čo bude „potrebná kombinácia skúsených lídrov a nových tvárí.“
„Ak chceme zmeniť politiku v našom meste, musíme mať neustálu predstavu o tom, aká by politika mohla byť, a zároveň poznať, aká bola,“ vysvetlil Mamdani. „Na týchto dvoch ľuďoch si vážim, že obe tieto schopnosti majú v hojnej miere,“ dodal. Mamdani uviedol, že chce vo funkcii ponechať aj súčasnú policajnú komisárku Jessicu Tischovú, tá však zatiaľ nepotvrdila, či ponuku prijme.
Socialista Zohran Mamdani, ktorý vyhral voľby v New Yorku, svojim voličom prisľúbil program zahŕňajúci bezplatnú starostlivosť o deti, bezplatnú mestskú dopravu a zriadenie mestských potravinových predajní. Ako primátor bude musieť riadiť rozsiahlu mestskú administratívu vrátane najväčšieho policajného zboru a najväčšieho školského systému v USA.