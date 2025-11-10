Medializovaná kauza v USA! Trump pohrozil BBC právnymi krokmi za zostrihanie svojho prejavu

LONDÝN - Spravodajská divízia britskej verejnoprávnej stanice BBC v pondelok uviedla, že dostala list od amerického prezidenta Donalda Trumpa, v ktorom jej pohrozil právnymi krokmi za zostrihanie jeho prejavu v dokumentárnom filme odvysielanom týždeň pred prezidentskými voľbami v USA. Informovala o tom agentúra AFP.
Medzičasom BBC uznala, že zostrih Trumpovho prejavu vyvolal zavádzajúci dojem a malo sa s ním zaobchádzať opatrnejšie. Vyplýva to aj z vyhlásenia predsedu Rady BBC Samira Shaha, ktorý sa ospravedlnil za „chybný úsudok“ týkajúci sa zostrihania Trumpovho prejavu. Táto medializovaná kauza mala za následok odstúpenie generálneho riaditeľa BBC i šéfky spravodajstva.
„Súhlasíme s tým, že spôsob, akým bol prejav zostrihaný, skutočne vyvolal dojem priamej výzvy na násilné činy. BBC sa chce ospravedlniť za tento chybný úsudok,“ uviedol Shah v liste parlamentnému výboru pre kultúru a médiá. Aféra, ktorú minulý utorok odhalil denník The Daily Telegraph, sa týka dokumentu z renomovaného spravodajského magazínu BBC Panorama odvysielaného týždeň pred vlaňajšími prezidentskými voľbami v USA.
BBC je obvinená
BBC je obvinená, že zostrihala časti Trumpovho prejavu z 6. januára 2021 tak, aby pôsobili dojmom, že prezident hovorí svojim priaznivcom, že s nimi pôjde ku Kapitolu, aby tam „bojovali ako v pekle.“ Trump, ktorý prehral voľby v roku 2020 s Joeom Bidenom, však podľa úplného prepisu povedal: „Pôjdeme dole ku Kapitolu a povzbudíme našich statočných senátorov a zástupcov v Kongrese - hoci niektorých pravdepodobne príliš povzbudzovať nebudeme. Pretože so slabosťou svoju krajinu nikdy nezískate späť. Musíte ukázať silu a byť silní. Prišli sme žiadať, aby Kongres urobil správnu vec a zarátal iba voliteľov, ktorí boli zákonne určení. Viem, že každý, kto tu je, sa čoskoro vydá ku Kapitolu, aby tam pokojne a vlastenecky zaznel náš hlas“.
Výraz „bojovať ako v pekle“ sa vzťahoval na inú časť jeho prejavu. Pod tlakom kritiky generálny riaditeľ BBC Tim Davie a šéfka spravodajstva Deborah Turnessová v nedeľu oznámili, že odstupujú zo svojich funkcií v BBC. Trump po správach o rezignáciách vo vedení BBC zverejnil na svojej sociálnej sieti Truth Social odkaz na článok The Daily Telegraph a napísal, že ďakuje denníku za „odhalenie týchto skorumpovaných ,novinárov‘“.
„Sú to veľmi nečestní ľudia, ktorí sa pokúsili zasiahnuť do prezidentských volieb,“ vyhlásil a označil to za „hroznú vec pre demokraciu“. Britský premiér Keir Starmer vo svojej reakcii vyjadril podporu „silnej a nezávislej BBC“, pričom zdôraznil, že „v dobe dezinformácií je argument pre silnú a nestrannú britskú novinársku službu silnejší ako kedykoľvek predtým.“ Podľa vyhlásenia, ktoré sprostredkoval Starmerov hovorca, je dôležité napraviť chyby rýchlo, aby sa zachovala dôvera v BBC.