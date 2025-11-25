Meškajúci pasažieri spôsobili poplach na letisku! Autentické VIDEO: TAKTO naháňali lietadlo Wizz Air na dráhe

KOLÍN – Letiská pre civilné lety majú rôzne formy zabezpečenia. Napriek tomu sa môže odohrať situácia, pri ktorej sú bezpečnostné pravidlá nedostačujúce. Na jednom z najfrekventovanejších letísk v Európe vybehli priamo na pristávaciu dráhu dvaja civilisti. Tieto strašné zábery zachytila bezpečnostná kamera. Následné vysvetlenie ich nerozvážneho konania je doslova šokujúce.
Na nemeckom letisku v Kolíne nad Rýnom vypukol doslova chaos, o ktorý sa postarali dvaja muži. Náhle a nečakane sa zrazu objavili na pristávacej dráhe. Bezpečnosť celého letiska bola v tej chvíli vážne ohrozená.
Preniknutie na pristávaciu dráhu
Ako píše WDR, išlo o dvoch rumunských turistov, ktorí v sobotu 22. novembra nechceli zmeškať let cez Wizz Air do Bukurešti. Veľkou záhadou však bolo, ako sa dostali priamo do vnútorného areálu letiska, kde majú povolený prístup len vyškolení zamestnanci.
Z ďalších informácií počas vyšetrovania sa zistilo, že turisti sa nemali ako dostať cez terminál, pretože ten bol už zatvorený a ich lietadlo sa presúvalo k odletovej dráhe. Oni však rozbili okno, otvorili bránu a aj napriek zákazu vstupu sa rozbehli smerom k lietadlu.
Ako je vidieť na videu, dve osoby v tmavom oblečení začnú rukami mávať na prednú časť lietadla smerom na kabínu pilotov. Lietadlo napokon pre veľké narušenie bezpečnosti muselo zastaviť. Dve osoby sa však na palubu už nedostali. Na mieste ich spacifikovala bezpečnostná služba letiska. Hrozia im vysoké pokuty za prerušenie prevádzky a ohrozenie bezpečnosti všetkých ľudí na palube.