TOTO nevymyslíte! Muž chcel prekabátiť bratislavského policajta a spraviť skúšky v autoškole... To vážne?

BRATISLAVA - Kreatívna snaha vyriešiť neúspešné testy z autoškoly sa už jednému žiadateľovi vypomstila. Muž v Bratislave však na skúškach nestavil na žiadne ťaháky, podvádzanie povýšil na vyššiu úroveň - na preskúšanie poslal kamaráta. Policajt to, že niečo nesedí, odhalil rýchlejšie, než automat vyhodnotí zlú odpoveď.
Dopravní policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave odhalili 3. decembra 2025 počas vykonávania teoretických skúšok z pravidiel cestnej premávky muža pochádzajúceho z Kórejskej republiky, ktorý sa pokúšal absolvovať testy v zastúpení inej osoby.
"Policajt pri kontrole totožnosti porovnal tvár muža sediaceho za počítačom s fotografiou v informačnom systéme a zistil, že nejde o osobu, ktorej doklady boli predložené a ktorá sa má podrobiť preskúšaniu," informuje polícia s tým, že skutočnému žiadateľovi bola predtým uložená sankcia v podobe zákazu činnosti spočívajúcej vo vedení motorových vozidiel.
Muž bol následne predvedený na príslušné obvodné oddelenie Policajného zboru, kde bolo pri ďalšom vyšetrovaní zistené, že skutočný žiadateľ o vodičský preukaz už pred tým dvakrát neúspešne absolvoval preskúšanie. Práve z tohto dôvodu sa rozhodol požiadať svojho priateľa, aby za neho teoretické testy vykonal. Prípadom sa naďalej zaoberá príslušný útvar Policajného zboru, ktorý bude rozhodovať o ďalších krokoch v tejto veci.