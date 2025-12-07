Na letiskách začne čoskoro platiť nový POPLATOK! Odmietnutie platby môže viesť k VYHODENIU cestujúcich z terminálu!

Nedeľa7. december 2025, meniny má Ambróz, zajtra Marína

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: SITA/AP Photo/Cristian Hernandez)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

BRATISLAVA - Prechod letiskom bez overeného dokladu totožnosti bude čoskoro komplikovanejší. V opačnom prípade čaká cestujúcich povinnosť dodatočnej platby, čo môže spôsobiť chaos.

Proces, ktorý umožnila Správa bezpečnosti dopravy (TSA) nadobudne platnosť od 1. februára 2026. Výška poplatku za alternatívne overenie totožnosti bude 45 dolárov (okolo 40 eur). Poplatok zároveň pokrýva desaťdňové cestovné okno. Obísť zbytočné stresy a zdržania pri bezpečnostnej kontrole je možné platbou vopred online. V prípade, že overenie zlyhá, pasažieri nemusia dosať povolenie prejsť cez kontrolu. Od platby sú oslobodené osoby mladšie ako 18 rokov.

Výška poplatku mala byť pôvodne 15 dolárov, avšak administratívne a technologické náklady spôsobili jeho zvýšenie. TSA vo vyhlásení uviedla: „Prevažná väčšina cestujúcich predkladá akceptovateľný doklad totožnosti, ako skutočné pasy či občianske preukazy. Musíme zabezpečiť, aby každý kto letí, bol tým, za koho sa vydáva. Od 1. februára môžu cestujúci, ktorí nepredložia adekvátny doklad na stanovištiach, ale chcú letieť, zaplatiť 45 dolárov. Transakcia zabezpečuje, že náklady na overenie budú hradené cestujúcim a nie daňovníkmi.“

Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: SITA/AP Photo/Ryan Sun)

Politika tohto systému je nastavená tak, aby nedodržiavanie bolo drahé priamo v kritickom bode - pri bezpečnostnej kontrole. TSA so zmenou začala už v máji aktuálneho roku, no menšina stále prilieta s neplatnou identifikáciou. Keďže samotný poplatok je nevratný, finančné riziko sa hromadí nad zmeškanými letmi, nákladmi na zmenu rezervácie a časovými nákladmi dlhších radov.

